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Korona vaka sayısı 10 bin sınırında! Korona vaka sayısı tablosu - GÜNCEL

Korona vaka sayısı 23 Temmuz Cuma günü henüz açıklanmadı. Güncel rakamlar akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Dün ki rakamlar ise korkuttu. 22 Temmuz korona vaka sayıları ise 10 bine yaklaştı. İşte 22 Temmuz korona vaka sayısı tablosu...

Korona vaka sayısı 10 bin sınırında! Korona vaka sayısı tablosu - GÜNCEL

23 Temmuz korona vaka sayısı tablosu tablosu henüz açıklanmadı. Bugün ki vaka sayıları ise Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde açıklanacak. Dün ki vaka sayıları ise korkuttu... Açıklanan tabloya göre ise vaka sayıları 10 bine yaklaştı.

Buna göre, son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz." açıklamasında bulundu.

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