23 Temmuz korona vaka sayısı tablosu tablosu henüz açıklanmadı. Bugün ki vaka sayıları ise Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerinde açıklanacak. Dün ki vaka sayıları ise korkuttu... Açıklanan tabloya göre ise vaka sayıları 10 bine yaklaştı.

Buna göre, son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz." açıklamasında bulundu.