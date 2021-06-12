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Korona vaka sayıları kademeli normalleşmenin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte kamuoyunda en çok takip edilen veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün olduğu gibi dün de korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugün yani 12 Haziran korona vaka sayısı tablosu ise akşam saatlerinde yayınlanacak.

Ancak hemen belirtelim ki dün ki tablodaki veriler tedirgin etti. Bir süredir 6 binin altında seyreden vakalar yeniden yükselişe geçti ve 6 binin üzerini gördü. İşte 11 Haziran korona virüsü tablosu...

11 HAZİRAN KORONA TABLOSU

11 Haziran itibariyle 6 bin 261 yeni vaka tespit edildi, 69 hasta ise hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "500 bininci aşı az önce yapıldı! GÜNLÜK doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ayrıca, dün gece saat 23.59 itibarıyla son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.