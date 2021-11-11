Korona vaka ve vefat sayısı 10 Kasım verileri verileri tedirgin etti. Geçtiğimiz gün açıklanan veriler sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından önemli uyarı geldi. Peki 11 Kasım verileri ne zaman açıklanacak? İşte güncel korona vaka sayısı verileri...

KORONA 11 KASIM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 11 Kasım verileri günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

VAKA SAYILARI SONRASI UYARI GELDİ

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre,

ürkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar." dedi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı, son 24 saatte 1693 artışla 757 bin 417’ye yükseldi.

Almanya'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Belçika hükümetinin, yeni tip koronavirüs aşılarının üçüncü dozlarını ülkede yaşayan herkesin yaptırabilmesi için karar alması bekleniyor.