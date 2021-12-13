Korona vaka sayısı 13 Aralık verileri henüz açıklanmadı. Dün açıklanan veriler ise yüzleri güldürdü. Her ne kadar Omicron varyantının ülkemizde görülmesi tedirginliğe yol açarken vaka sayılarının 17 bin seviyelerine gerilemesi sevindirdi. İşte 12 Aralık korona vaka sayısı...

12 ARALIK KORONA VERİLERİ

12 Aralık Pazar günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS KARNESİ

Buna göre, son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,03 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.

2 DOZ AŞIDA REKOR ORDU'NUN

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."

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BAKAN KOCA AÇIKLADI: TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bizde 6 Omicron vakası var. İstanbul'da 1, İzmir'de 5 vaka var" dedi.