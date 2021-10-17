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Korona vaka sayısı 17 Ekim verileri açıklandı mı? Vaka sayıları 30 binin altında

Korona vaka sayısı 30 binin altına düştü! Vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte gözler güncel vaka sayılarına çevrildi. Güncel tablo akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Öte yandan son verileri haberimizde derledik. İşte 16 Ekim korona vaka ve vefat sayıları...

Korona vaka sayısı 17 Ekim verileri açıklandı mı? Vaka sayıları 30 binin altında

Korona vaka sayıları 30 binin altına düştü. Korona vaka sayısı 17 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre pozitif vaka sayıları 30 binin altında kaydedildi. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 17 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 17 Ekim Pazar günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

16 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 16 Ekim Cumartesi tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 212 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,09, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,34 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 113 milyon 862 bin 236'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.

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