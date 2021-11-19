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Korona vaka sayısı 19 Kasım verileri AÇIKLANDI mı? Vaka sayıları 25 binin altına düştü

Korona vaka sayısı 19 Kasım verileri henüz açıklanmadı. Güncel veriler akşam saatlerinde açıklanacak. Ancak dün yayınlanan veriler ise içleri rahatlattı. Vaka sayıları 23 bin seviyesine kadar geriledi. İşte güncel 18 Kasım vaka ve vefat sayıları...

Korona vaka sayısı 19 Kasım verileri AÇIKLANDI mı? Vaka sayıları 25 binin altına düştü

Korona vaka ve vefat sayısı 18 Kasım verileri açıklandı. Açıklanan verilerdeki düşüş dikkat çekerken gözler 19 Kasım güncel verilerine çevrildi. Peki, korona vaka sayısı kaç? İşte 16 Kasım korona vaka ve vefat sayıları...

KORONA 19 KASIM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 19 Kasım verileri günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

VAKA SAYILARI TEDİRGİN ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 234 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 119 milyon 029 bin 798'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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