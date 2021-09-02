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Korona vaka sayısı 20 bini aştı, vefat sayısı 300'e yaklaştı! Korona vaka sayısı - 2 Eylül

Korona vaka sayısı 2 Eylül verileri açıklandı mı? Geçtiğimiz gün ilan edilen veriler ise tedirgin etti. Pozitif vaka sayıları 20 bini geçti, vefat sayıları ise 300'e yaklaştı. İşte geçtiğimiz gün açıklanan korona vaka ve vefat sayısı...

Korona vaka sayısı 20 bini aştı, vefat sayısı 300'e yaklaştı! Korona vaka sayısı - 2 Eylül

Korona vaka sayısı 2 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Geçtiğimiz akşam açıklanan pozitif korona vaka sayısı ve vefat sayıları ise korkuttu. Pozitif vaka sayıları 20 bini geçerken vefat sayısları ise 300'e yaklaştı. Açıklanan vefat sayıları vaka sayıları düşmesine rağmen artmaya devam ediyor. İşte 2 Eylül korona vaka sayısı verileriyle ilgili merak edilenler...

KORONA 2 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 2 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

2 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

Yeniden yükseliş trendine giren ve 20 binli rakamların üzerine çıkan koronavirüs vaka sayısı saat 20:00 sularında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 164 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,20 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 873 bin 884'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 706 bin 330 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

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