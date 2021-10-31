Korona vaka sayıları yeniden düşüşe geçti. Dün kaydedilen verilere göre vaka sayısı 23 bin seviyesine kadar geriledi Korona vaka sayısı 31 Ekim verileri ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte 30 Ekim korona vaka ve vefat sayıları...

KORONA 31 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 31 Ekim Pazar günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 632 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,21 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 210 bin 213'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 86 bin 994 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Japonya'nın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede tedarik ettiği 82 milyon maskenin kullanılmadığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede salgından ölenlerin sayısı 1710’a çıktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rakamları nedeniyle 1 Kasım'dan itibaren tedbirler artırılacak.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.