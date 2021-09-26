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Korona vaka sayısı 26 Eylül | Korona vaka sayıları kritik eşiğin üzerinde seyrediyor!

Korona vaka sayıları 26 Eylül Pazar günü verileri akşam saatlerinde açıklanacak. Dün açıklanan veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da belirtilen kritik 20 bin sınırının üzerinde geldi. Peki, son korona vaka ve vefat sayısı kaç? İşte son açıklanan korona vaka ve vefat sayısı...

Korona vaka sayısı 26 Eylül | Korona vaka sayıları kritik eşiğin üzerinde seyrediyor!

Korona vaka sayısı 26 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre ise vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son attığı Tweet'te de belirttiği kritik 20 binin üzerinde geldi. Merak edenler için güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel tablo...

KORONA 26 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 26 Eylül Pazar günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

25 EYLÜL KORONA VAKA SAYILARI

Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 342 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 199 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,98, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 641 bin 923'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 261 bin 628 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı


"AŞI BİZE YETER"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “VAKA SAYISI 19 BİN!” Sizce, 20 binin altında günlük vaka sayısı bu toplum için ulaşılması güç bir hedef mi? Hep birlikte karar verip, bugün 26.145 olan vaka sayısını kısa sürede, kritik eşik olan 20 binin altına indirebiliriz. Sonucunu iyi bildiğimiz tedbirler ve aşı bize yeter.

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