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Korona vaka sayısı 26 Mayıs tablosu | Korona vaka sayısı 9 binin altında!

Korona vaka sayısı 27 Mayıs rakamları bu akşam saatlerinde her gün olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Öte yandan Salı günü 9 bini aşarak endişeye yol açan korona vaka sayıları dün yeniden 9 binin altına indi. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona vaka sayısı 26 Mayıs tablosu...

Korona vaka sayısı 26 Mayıs tablosu | Korona vaka sayısı 9 binin altında!

Korona vaka sayısı 26 Mayıs Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan listeye göre 9 binin altına düştü. Bugün ki vaka sayıları yani 27 Mayıs korona vaka sayısı tablosu ise akşam saatlerinde açıklanacak. Merak edip araştıranlar için 26 Mayıs korona vaka sayısı tablosunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

KORONA VAKA SAYISI 26 MAYIS

26 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 681 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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