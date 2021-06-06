Korona vaka sayısı 6 Haziran tablosu henüz yayınlanmadı. Güncel tablo önümüzdeki saatlerde yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 5 Haziran tarihli güncel tabloya göre vaka sayıları 6 binin üzerinde seyrediyor. İşte güncel korona vaka sayısı tablosu...

5 Haziran korona tablosu açıklandı. En güncel korona vaka sayısı; ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Türkiye'de 5 Haziran tarihi itibariyle son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti.