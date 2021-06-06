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Korona vaka sayısı 6 Haziran açıklandı mı? RİSK SÜRÜYOR - Güncel korona vaka tablosu

Korona vaka sayısı 6 Haziran tablosu her akşam olduğu gibi bu akşam da Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan geçtiğimiz gün ki vaka sayısı tablosu da belli oldu. Buna göre henüz vaka sayıları 6 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel korona virüsü vaka sayısı tablosu...

Korona vaka sayısı 6 Haziran açıklandı mı? RİSK SÜRÜYOR - Güncel korona vaka tablosu

Korona vaka sayısı 6 Haziran tablosu henüz yayınlanmadı. Güncel tablo önümüzdeki saatlerde yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 5 Haziran tarihli güncel tabloya göre vaka sayıları 6 binin üzerinde seyrediyor. İşte güncel korona vaka sayısı tablosu...

5 Haziran korona tablosu açıklandı. En güncel korona vaka sayısı; ağır hasta 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Türkiye'de 5 Haziran tarihi itibariyle son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi hayatını kaybetti.

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