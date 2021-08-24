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Korona vaka sayısı: Vefat sayısı 230'un üzerinde! Korona vaka sayısı 24 Ağustos tablosu

Korona vaka sayısı 24 Ağustos verileri henüz açıklanmadı. Vefat sayıları ise 230'un üzerinde seyretmeye devam ediyor. Öte yandan son pozitif vaka sayısı ise 18 binin üzerinde seyrediyor. Peki, korona vaka sayısı 24 Ağustos tablosu ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı ve son dakika korona vaka sayıları...

Korona vaka sayısı: Vefat sayısı 230'un üzerinde! Korona vaka sayısı 24 Ağustos tablosu

Korona vaka sayısı 24 Ağustos tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklandı. Geçtiğimiz akşam açıklanan 23 Ağustos korona vaka sayısı verilerine göre vefat sayısı 230'un üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte 24 Ağustos korona vaka sayısı verileriyle ilgili merak edilenler...

23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI!

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 833 oldu.

KORONA 24 AĞUSTOS VERİLERİ

Korona virüs 24 Ağustos verileri ise her akşam olduğu gibi bu akşam Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,05 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 89 milyon 651 bin 157'e yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 890 bin 632 aşı uygulandı.


En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli." ifadesini kullandı.

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