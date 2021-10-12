Korona vaka sayıları hafta sonunun ardından yeniden 30 binin üzerinde kaydedildi. Korona vaka sayısı 12 Ekim verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dün ki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre pozitif vaka sayıları 30 binin üzerinde kaydedildi. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 12 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 12 Ekim Salı günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

11 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

En güncel koronavirüs tablosuna göre; 11 Ekim Pazartesi tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saat içinde kaydedilen pozitif vaka sayısı yeniden 30 binin üzerine çıktı.

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 015 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,91 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 666 bin 626'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.