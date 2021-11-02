Korona vaka sayısında KIRMIZI ALARM! 2 Kasım korona vaka ve vefat sayısı açıklandı mı?

Korona vaka ve vefat sayısı 1 Kasım verileri verileri sağlıkçılar başta olmak üzere kamuoyunda tedirginliğe yol açtı. Bir süredir aşağı yönlü hareket gözlemlenen ve 23 binlere kadar gerileyen korona vaka sayıları yeniden 28 bini aştı. Vaka sayısında kaydedilen yükseliş sağlıkçılar başta olmak üzere kamuoyunda tedirginlikle karşılandı. İşte son açıklanan korona vaka ve vefat sayısı tablosu...

KORONA 2 KASIM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 2 Kasım Salı günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

VAKA SAYILARI 29 BİN SINIRINDA!

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,55, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,31 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 486 bin 234 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var." ifadelerini kullandı.

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