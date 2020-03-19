Corona virüs haritası, Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerikalı araştırmacıların geliştirdiği coronavirüs haritası ile hangi ülkelerin coronavirüsüne yakalandığını, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısını takip edebiliyorsunuz. İşte, corona virüs canlı harita

İŞTE CORONA VİRÜS CANLI HARİTASI

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN İKİNCİ ÖLÜM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 9 BİNE DAYANDI!

Corona virüsü haritasına göre, 18 mart akşamı itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 214 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 732.

CORONAVİRÜS DÜNYAYA HIZLA YAYILIYOR

Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Bosna Herkes 26, İsrail 324, İran 988 ölüm, vaka sayısı 16 bin 169, Malezya 2 ölüm, İspanya 491 ölüm vaka sayısı 11 bin 178, Filipinler 187, KKTC 7, Brezilya 234, Fransa 148 ölüm 7.492 vaka, İtalya 2.978 ölüm 28.710 vaka, Almanya 26 ölüm 9.262, Avustrya 4 ölüm 1320 vaka, Polonya 5 ölüm, 238 vaka, Ukrayna 2 ölüm, 12 vaka, Yunanistan 5 ölüm 374 vaka, Suudi Arabistan 165 vaka, Kaliforniya 13 ölüm, 699 vaka, New York 16 ölüm 1.692 vaka