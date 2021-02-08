20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüsten korunmak özellikle kronik hastalar ve bağışıklığı kuvvetli olmayanlar için önemli. Bu durumda akıllara "Koronavirüs varken oruç tutulur mu?" sorusu geliyor. Korona varken oruç tutmamak günah mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KORONAVİRÜS VARKEN ORUÇ TUTULUR MU?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Doktorlar orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Dolayısıyla koronavirüse rağmen insanların oruç tutmasında bir mani yok" dedi.

Buna karşın Hatipoğlu, "Kronik hastalığı olan, aç kalmasında sakınca bulunan, devamlı ilaç alması gerekenler ve bağışıklığı zayıf olanlar doktorların direktiflerine uymalılar" dedi.

ORUCU KİMLER KAZAYA BIRAKABİLİR?

​-Koronavirüs teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler

-Oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği doktorlarca belirtilenler

​-Oruç tutamayacak derecede yaşlı olanlar

​-Oruç tutmaya engel kronik hastalığı bulunanlar

-Oruç tutmaları hâlinde hem sağlıklarının bozulmasından hem de sağlık hizmetlerinin aksamasından endişe eden sağlık çalışanları

​-Hamile veya emziren kadınlar

​-Ağır ve meşakkatli işlerde çalışıp sağlıklarının bozulacağından endişe edenler, mazeretleri devam ettiği sürece daha sonra kaza etmek üzere oruç tutmayabilirler.