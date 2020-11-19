Korona yasakları için geri sayım başladı... Kamuoyunda en çok merak edilenlerin başında ise "Korona yasakları en zaman başlayacak?" sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, korona yasakları ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen soruların cevabı...

YASAKLAR NE ZAMAN GELİYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.

Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek. Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ile bu araçlarla seyahat edeceğini belgeleyenler kısıtlamadan muaf olacak.

Genel olarak tüm yasaklar 20 Kasım Cuma saat 20.00'den itibaren geçerli olacak .