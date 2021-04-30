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HaberlerGündem3. SayfaKAÇIŞ... Son dakika: Koronadan değil polisten kaçış! - VİDEO
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Polis kafeyi basınca, balkondan balkona kaçtılar!

Trabzon'da kısıtlamada açık olan kafeye polis baskın yaptı. İçeride bir grup gencin ceza ödememek için balkondan balkona atlayarak kaçışları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Ortaya ise akılalmaz görüntüler çıktı

KAÇIŞ... Son dakika: Koronadan değil polisten kaçış! - VİDEO
Koronadan değil polisten kaçış!
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HABERTURK.COM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen müşteri alıp, maske ve mesafe kurallarının ihlal edildiği kafeye, ihbar üzerine dün polis ekipleri geldi.

TEHLİKEYİ HİÇE SAYDILAR

Enis Yıldırım'ın haberine göre, kafede 7 kişinin bulunduğu tespit edildi. Polisi gören müşteriler, kafe balkonundan yan balkona geçerek kaçmaya çalıştı.

Yaşananları telefonuyla çeken vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşarken balkondan kaçmak isteyenler ise görüntüyü çekenlere tepki gösterdi. Polis ekipleri de 7 vatandaşa 22 bin 50 lira cezai işlem uyguladı.

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