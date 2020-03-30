Koronavirüs: Almanya'da ordu salgınla mücadele kapsamında hangi alanlarda görev yapacak?

Alman askerlerinin koronavirüs testi yaptıkları bir merkez

Koronavirüs salgını nedeniyle gelecek günlerde krizin daha de derinleşmesinden endişe eden Almanya, eyalet yönetimlerine ve yerel idarelere destek amacıyla ilk aşamada 15 bin asker görevlendirmeye hazırlanıyor.

Covid-19 vakalarının artışı karşısında eyaletler ile yerel yönetimlerin önlemleri uygulamada yetersiz kalması durumunda, Alman ordusu sivil idareye destek verecek.

Cuma gününe kadar tüm hazırlıkların tamamlanması, 15 bin askerin her an göreve hazır şekilde konuşlanmaları hedefleniyor.

Bu kararla Federal Almanya Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk kez ordu, bu kadar çok sayıda asker ile, ülke içinde, kamu güvenliği ve düzenin korunmasına destek faaliyetini icra etmek için göreve hazır hale getirilmiş oluyor.

Hukuki dayanak Anayasa'nın 35. maddesi

Nazi dönemi ve İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar nedeniyle ordunun rolü ve sivil denetimi konusunda son derece hassas olan Alman kamuoyu, atılan adımları yakından takip ediyor.

Hükümet ise görevlendirmenin çerçevesi konusunda kamuoyunu bilgilendirirken, bunun Alman Anayasası'nın 35. maddesi çerçevesinde olacağını vurguluyor. Bu madde Federal Hükümete, iç güvenlik konusunda polise destek olmaları için, ordu birliklerini görevlendirme imkan tanıyor.

"Adli ve İdari Yardım" maddesi, doğal afet ya da çok ağır bir kazanın birden fazla eyaletin topraklarında tehdit oluşturacak sonuçlar doğurması ve etkili bir mücadele için şart olması halinde, askerlerin polise destek olması için görevlendirilmesini düzenliyor.

Aynı maddeye göre eyaletler de doğal afet ya da ağır bir kaza halinde ordudan, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için destek talep edebiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Anette Kramp-Karrenbauer

Ordu ne zaman devreye girecek?

Almanya Savunma Bakanı Anette Kramp-Karrenbauer, basına yaptığı açıklamada, Covid-19 ile mücadele kapsamında ordunun yapabileceği "geniş kapsamlı yardımlar" konusunda hazırlık yaptıklarını belirterek, ordunun sivil idareye desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Kramp-Karrenbauer, "Sivil kuvvetler artık yetersiz kaldığında, ordu devreye girecek. Koronavirüs ile mücadele bir maraton. Maratonun sonuna kadar ayakta kalabilmeli, dayanıklılık sergilemeliyiz" dedi.

Bu hedef doğrultusunda Alman ordusu ayrıntılı planlar hazırladı. Değişen ihtiyaçlara göre gözden geçirileceği belirtilen plan ile ilk aşamada hangi kentlerde, hangi karargahlardan, hangi nitelikteki personelin görev yapacağı belirlendi.

Koronavirüsle mücadele için oluşturulan askeri destek misyonunun koordinasyonuna Korgeneral Martin Schelleis getirildi.

Schelleis düzenlediği basın toplantısında, salgında daha kritik bir aşamaya gelinmesi ihtimaline hazırlıklı olduklarını, kendilerine düşen görevleri yerine getireceklerini açıkladı.

Dört bölgesel komuta merkezi oluşturuldu

Korgeneral Schelleis komutası altında yürütülecek idari yardım misyonu, Berlin, Rostock, Oldenburg ve Veitshöchheim'da kurulan dört bölgesel komuta merkezi tarafından koordine edilecek.

Bu misyonda yer alacak 15 bin asker, Alman ordusunun yurtdışı misyonlarında yer almayan ve yine Almanya'nın NATO yükümlülükleri bağlamında görevli olmayan birliklerden seçiliyor. Covid-19 misyonunda yedek askerler de görev alacak. Yapılan çağrı üzerine gönüllü olarak başvuran yedek asker sayısı halihazırda 8 bini aştı.

Görev alanları belirlendi

Askerlerin hangi alanlarda görev alacağı da belirlendi. Der Spiegel dergisinin haberine göre ordunun kimyasal biyolojik silahlarla mücadelede uzmanlaşmış timleri, yerel yönetimlerin binaları dezenfekte etme gibi faaliyetlerine destek verecek. Bunun için de toplam 250 askerden, 18 farklı tim oluşturuldu.

Yaklaşık 2 bin 500 asker, 500 nakliye aracı ile depolama, nakliye gibi alanlarda, eyaletlere ve yerel yönetimlere lojistik destek sağlayacak.

Öte yandan sivil idarenin yetersiz kalması durumunda, "halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek" için 6 bin askerin, "koruma ve güvenliğin sağlanması" için de 5 bin 500 askerin görev alması planlandı. "Kamu düzeni ve trafiğin düzenlenmesi" için de 600 askeri inzibat görev üstlenebilecek.

Alman askerleri koronavirüs testi yapılacakları merkeze alıyor

Ordu, polisin görevini üstlenecek mi?

Teorik olarak, kamu güvenliği ve düzeninin temini için gerekli olması halinde askerin polisin görevini üstlenmesi mümkün. Çünkü Anayasa'nın 35. maddesi, kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasında askerin polise destek olması için görevlendirilebileceğini açıkça ifade ediyor.

Ancak Covid-19 misyonuna liderlik eden Korgeneral Schelleis, bu konu ile ilgili ihtiyatlı konuşmayı tercih ederek, bugüne kadar tatbikatlar dışında böyle bir durum yaşanmadığını, buna ihtiyaç duyulması halinde askerin polise görevlerinde destek olabileceğini, ancak bu durumda da askerin sivil otoritenin emrinde görev yapacağına dikkat çekti.

Koronavirüs ile mücadele önlemleri nedeniyle polis teşkilatının yükünün artması, polis memurları arasında da hastalananlar olması nedeniyle, bazı eyaletler şimdiden bazı kritik noktaların korunması için ordudan talepte bulunmaya başladı.

Basına yansıyan bilgilere göre Miesbach'da, Alman Sivil Savunma Kuruluşu THW'nin maske ve tıbbi ekipmanının bulunduğu deponun güvenliğinin silahlı askerler tarafından korunması konusunda çalışmalar başladı.

Baden-Württemberg Eyaleti de, koronavirüs salgını nedeniyle emniyet teşkilatında personel açığı oluşması durumunda, özellikle ulaşım alanında ve binaların güvenliğinin sağlanmasında askeri personelden destek almak için hazırlık yapıyor.

Mobil hastanelerin kurulmasına destek

Askerlerin özellikle karantina bölgelerinde, ihtiyaç durumunda mobil hastanelerinin hızla inşasında devreye gireceği, tıbbi malzemelerin güvenli bir şekilde depolanmasında, ayrıca elektrik ile hidroelektrik santralleri gibi kilit öneme sahip yerlerin güvenliğinin sağlanmasında görev üstlenebileceği belirtiliyor.

Alman ordusu, koronavirüs vakalarının görülmesinin hemen ardından Federal Sağlık Bakanlığı ile başlattığı yakın işbirliğini de giderek geliştiriyor.

Federal ordu, sağlık personeli için koruma kıyafetleri, maske ve solunum cihazı tedarikinde bakanlığa Rostock kentinde olduğu gibi halkın arabayla giderek, araçlarından inmeden Koronavirüs testi yaptırabilecekleri tesisler kuruyor. Belirli bölgelerde askerler yaşlıların ihtiyaçlarını gidermek için yardım ediyor.

3 bin doktorun görev yaptığı ülke genelindeki beş askeri hastenede de tedavi görenlerin yüzde 80'ini de siviller oluşturuyor.

Almanya Savunma Bakanlığı kaynakları, şu ana kadar eyaletlerden ve yerel idarelerden 200'den fazla talep aldıklarını, destek vermek için ellerinden geleni yaptıkların ifade ediyorlar.

'Destek geçici' vurgusu

Koronavirüs salgınının Almanya'da nasıl bir seyir izleyeceği, eyaletlerin ve yerel idarelerin bu krizin üstesinden gelip gelemeyecekleri, ordunun başka hangi alanlarda sivil idareye destek olabileceği, kamuoyunun bunu nasıl karşılayacağı gibi bir çok sorunun henüz yanıtı bulunmuyor.

Bu konuda bazı siyasetçiler şimdiden eleştiriler yöneltirken, hükümet çevreleri ordunun Anayasa'nın 35. maddesi çerçevesinde sivil otoriteye destek sağlamasının "geçici niteliğine" vurgu yapıyor. Bu madde, alınacak bu önlem için, "Tehlikenin giderilmesinden sonra gecikmeden kaldırılır" hükmüyle son buluyor.

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