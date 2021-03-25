Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatilinde beş gün boyunca koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların artırılacağı açıklamasından bir gün sonra, bu plandan vazgeçtiğini duyurdu.

Koronavirüs: Almanya, Paskalya tatilinde kısıtlamaları artırma planından vazgeçti
BBC TÜRKÇE
- EPA
Başbakan Angela Merkel, kısıtlamaların sıkılaştırılması planının geri çekilmesinde tek sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Paskalya tatili döneminde koronavirüs salgınına karşı kısıtlamaların artırılacağı açıklamasından bir gün sonra, bu plandan vazgeçtiğini duyurdu.

Kısıtlamaları sıkılaştırma planını "hata" olarak ifade eden Merkel, bunun sorumluluğunun da kendisine ait olduğunu söyledi.

Merkel'in Pazartesi günü eyalet liderleriyle yaptığı toplantıdan, 1-5 Nisan tarihlerinde önlemlerin artırılması yönünde karar alınmıştı.

Ancak Çarşamba günü yapılan olağanüstü toplantının ardından geri adım atıldı.

İş dünyası ve bilim insanları, birçok dükkan ve mağazanın kapatılmasını öngören ve insanların bir araya gelmesini sınırlayan plana karşı çıkmıştı.

5 gün boyunca vatandaşlardan dışarı çıkmamaları istenecek, Paskalya için yapılan dini törenlere ve aile buluşmalarına izin verilmeyecekti.

'Vatandaşların affını istiyorum'

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) başkanı Armin Laschet, eyalet parlamentosunda yapılan bir toplantıda, kısıtlamaların "bu şekilde uygulanamayacağını" söyledi.

Merkel, Berlin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hata benim. Tüm süreç ek belirsizliklere neden oldu, bundan dolayı vatandaşların affını istiyorum" diye konuştu.

Merkel, "Haklı nedenler vardı, ama kısa sürede uygulama olanağı yoktu" dedi.

BBC Berlin muhabiri Jenny Hill'e göre, ülkede koronavirüs vaka sayıları hızla artarken Başbakan Merkel, salgın önlemleri konusunda hükümete duyulan güvenin sarsıldığının farkında.

Salgının ilk dalgasını olabildiğince az zararla atlatmada Merkel'e güven tamdı. Ancak eyalet liderleri koronavirüs önlemleri konusunda tartışmaları tırmandırırken, Almanya'nın tutumunun da giderek kaotik hale geldiği, Merkel'in birliği sağlamada etkisini yitirdiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Almanya'da durum ne?

Merkel, üç günlük Paskalya tatilini beş güne çıkararak önlemlerin sıkılaştırılacağını "yeni bir virüs var" gerekçesiyle açıklamıştı.

Koronavirüsün İngiltere mutasyonunun Almanya'da hakim hale geldiğini ve ülkeyi "yeni bir pandemiye" sürüklediğini belirten Merkel, "Bu çok daha ölümcül, daha bulaşıcı ve daha uzun süreli bir virüs" dedi.

Merkel, Covid-19'a karşı aşılamada zamanla yarış halinde olduklarını da ekledi.

Almanya'da 100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 100'ü aştı.

Bu oran, kısıtlamaların gevşetilip sıkılaştırılmasına karar vermede etkili oluyor.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısı 15 bini, toplam vaka sayısı 2,7 milyonu, can kaybı ise 75 bini aştı. Bugüne dek aşı yapılanların sayısı ise 7 milyon 930 bine ulaştı.

Dini liderler ve işletmeler Merkel'in kapatma kararından geri dönmesini olumlu karşıladı.

Hükümet, ülkede uygulanan kısmi kapatma tedbirlerinin ise 18 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Avrupa'nın bazı ülkelerinde koronavirüs vakalarında hızlı artış gözleniyor. Fransa ve İtalya'da önlemler yeniden artırıldı.

AB, aşılama programının yavaş ilerlediğine dair eleştirilere hedef oluyor.

Avrupa Komisyonu, Covid aşılarının, özellikle İngiltere ve ABD gibi aşılama oranının daha yüksek olduğu AB dışı ülkelere ihracatına yönelik kısıtlamalar getirilmesi önerilerini tartışıyor.

İngiltere-İsveç ortaklığı AstraZeneca ilaç şirketi, Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşının AB ülkelerine tedariki bakımından vaatlerini yerine getirmemekle suçlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NASA, Nisan ayında Mars'ta helikopter uçuracak - Haberler
BBCNASA, Nisan ayında Mars'ta helikopter uçuracak
Covid: Hindistan'da 'çifte mutasyona' uğramış koronavirüs tespit edildi
BBCÇifte mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Macron: Türkiye devlet kontrolündeki medya üzerinden yalanlar yayıyor
BBCMacron: Türkiye devlet kontrolündeki medya üzerinden ...
Bütçe açığı veren Vatikan, dini personel maaşlarında kesintiye gidiyor
BBCBütçe açığı veren Vatikan, dini personel maaşlarında ...
KPANDI! Son dakika: Karaya oturan gemi Süveyş Kanalı'nı kapattı
BBCSüveyş Kanalı, karaya oturan 400 metrelik gemi ...
İngiltere Başbakanı Johnson: Aşıdaki başarımızın arkasında açgözlülük ve kapitalizm var
BBCİngiltere Başbakanı Johnson: Aşıdaki başarımızın ...
43 YAŞINDA! Son dakika: Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi açık artırmada satılacak
BBCKanuni Sultan Süleyman'ın portresi Londra'da açık ...
Google, Android telefonlarda uygulamaların çökmesine neden olan sorunun çözüldüğünü açıkladı
BBCGoogle Android uygulamasında sorun çözüldü
Covid-19: Pandemiyle mücadelede başarılı olan ülkeler neleri doğru yaptı?
BBCPandemiyle mücadelede başarılı olan ülkeler neleri ...
Covid aşısı: Avrupa Birliği neden sıkıntı yaşıyor?
BBCCovid aşısı: Avrupa Birliği neden sıkıntı yaşıyor?