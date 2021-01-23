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Koronavirüs aşılarının başarısı, kanser ve HIV aşısı için umut oldu

Koronavirüs aşı geliştirme çalışmalarının sonucu ortaya çıkan yeni bir bilimsel teknik, HIV ve kanser aşısı üretiminde kullanılabilecek. 'mRNA' teknolojisinin koronavirüs aşılarında başarı sağlaması sebebiyle bilim insanları, HIV ve kanser aşısı üretmek için bu tekniğin umut vaat ettiğini açıkladı

Koronavirüs aşılarının başarısı, kanser ve HIV aşısı için umut oldu
Koronavirüs aşılarının başarısı, kanser ve HIV aşısı için umut oldu
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DHA

Koronavirüs aşılarının üretiminde kullanılan mRNA tekniğinin başarısı, ilaç şirketlerine bir dizi başka hastalıkla mücadelede mRNA tekniğini kullanma konusunda ilham verdi ve Moderna bu ayın başlarında üç yeni aşı projesi duyurdu.

İKİ HIV AŞISI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Moderna CEO'su Stéphane Bancel basına yaptığı açıklamada, "mRNA bazlı aşımızın COVID-19'u önleyebileceğini göstermiş olsak bile, bu bizi profilaktik aşı yöntemimiz dahilinde daha iddialı geliştirme programları yürütmeye teşvik etti” dedi.

Moderna yaptığı açıklamada iki HIV aşı adayı dahil mRNA tekniği kullanılacak yeni aşı projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ölümcül hastalıklara karşı aşı çalışmalarında mRNA'nın kullanılması, geçen yıl ümit verici sonuçlar veren maymunlar kullanılarak yapılan bir denemeyle, AIDS'e neden olan virüs için etkili bir aşının üretilebileceğine dair yeni bir umut sundu.

GELENEKSEL AŞI TEKNİĞİ

Geleneksel aşılar, virüsü öldürmek için ya virüsün kendisini öldürür ya da virüste bulunan protein parçalarını kullanır ya da virüsü değiştirir. Böylece aşılar, vücudun bağışıklık sistemini virüsü öldürmek için eğitir.

KORONAVİRÜS AŞISI TEKNİĞİ

Koronavirüs aşısı gibi yeni mRNA tekniği ile üretilen aşılar, vücudu, gerçek virüsleri kullanmadan hücreleri enfekte etmek için kullandığı virüs proteinini üretmeye teşvik eder. İnsan vücudu, kendi içinde ürettiği bu virüs proteini ile hastalığı tanır ve bağışıklık sistemini geliştirmeye başlar.

Moderna, hastalara özel olarak hazırlanmış kişiselleştirilmiş bir Melanoma aşısı dahil olmak üzere klinik denemelerde birden fazla kanser aşısına sahip. BioNTech ise ayrıca yeni deneysel kanser tedavileri geliştirmek için mRNA platformunu kullanıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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