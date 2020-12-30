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Koronavirüs aşısı Çin'de yasaklandı mı? Çin Başkonsolosluğu'ndan iddialara yanıt

Koronavirüs aşısı Çin'den Türkiye'ye ulaştı. Sosyal medyada "Koronavirüs aşısı Çin'de yasaklandı" iddialarına Çin Başkonsolosluğu'ndan yanıt geldi

Koronavirüs aşısı Çin'de yasaklandı mı? Çin Başkonsolosluğu'ndan iddialara yanıt

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin bugün Türkiye'ye ulaşan Çin'in ürettiği koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğunu söylediği iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü, "Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememiştir." dedi.

Açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Bir yalan haber daha. Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti.

Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır."

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