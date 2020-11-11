Dünya koronavirüs aşısı için nefesini tuttu. Birbiri ardına gelen müjdeli haber sonrası vatandaşlarımız koronavirüs aşısının ne zaman çıkacağını ve Türkiye'ye ne zaman geleceğini araştırıyor...

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Pfizer ve BioNTech ortaklığıyla yapılan aşının yılbaşından önce dağıtıma hazır olabileceği ifade ediliyor.

Pfizer, önerilen iki aylık güvenlik verilerini topladıktan sonra, Gıda ve İlaç İdaresi'nden bu ayın sonlarında iki doz aşı için acil durum izni istemeyi planlıyor. Şirket yöneticileri, yıl sonuna kadar 15 ila 20 milyon insanı aşılamaya yetecek miktarda üretmiş olacağını söyledi.

Pfizer'de kıdemli başkan yardımcısı ve aşı araştırma ve geliştirme başkanı Kathrin Jansen bir röportajda "Bu tarihi bir an. Bu yıkıcı bir durumdu, bir salgındı ve hiç kimsenin ulaşamadığı bir yola ve hedefe - bir yıl içinde bir aşı bulmak için girdik" dedi.

43 binden fazla gönüllünün katıldığı bir çalışmada, Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının enfeksiyonu yüzde 90'dan fazla önlediği açıklandı.

DENEMELER BAŞLADI!

Türkiye'de dahil olmak üzere 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edilen aşının üreticilerinin bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi. Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak. Pfizer, yıl sonuna kadar 50 milyon doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor. Pfizer CEO'su Albert Bourla konuyla ilgili olarak, "Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Koronavirüs aşımızın üçüncü faz sonuçları, aşının COVId-19'a karşı koruma sağladığını gösterdi."