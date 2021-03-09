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Koronavirüs aşısı: 'Tamamen aşılanmış kişiler diğer aşılanmış kişilerle maskesiz görüşebilir'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),tamamen aşılanmış kişilerin hangi kurallara tabi olması gerektiğine dair bir kılavuz yayımladı.

Koronavirüs aşısı: 'Tamamen aşılanmış kişiler diğer aşılanmış kişilerle maskesiz görüşebilir'
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),tamamen aşılanmış kişilerin hangi kurallara tabi olması gerektiğine dair bir kılavuz yayımladı.

Kılavuza göre, aşılarının bütün dozlarını almış kişiler, diğer aşılanmış kişilerle ve bazı aşılanmamış kişilerle görüşebilir.

Merkez, vatandaşların aşılarının son dozunu da aldıktan iki hafta sonra virüsten korunmaya başlandıklarını açıkladı.

ABD'de şimdiye kadar 30 milyondan fazla kişi tamamen aşılandı.

Sağlık yetkilileri, Pazartesi günkü Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü brifinginde yeni güvenlik kurallarını açıkladı.

Tavsiyelere göre, tamamen aşılanmış Amerikalılar şunları yapabilir:

  • Tamamen aşılanmış diğer insanlarla iç mekanlarda maskesiz veya sosyal mesafesiz görüşme
  • Hastalık riski düşük olan tek bir haneden aşılanmamış insanlarla kapalı mekanda buluşma
  • Belirtiler görülmediği sürece Covid-19'a maruz kaldığında test veya karantinadan kaçınma

Kıdemli danışman Andy Slavitt gazetecilere verdiği demeçte, "Covid-19'un ötesinde dünyanın nasıl bir yer olacağını anlatmaya başladık. Daha fazla insan aşılandıkça... yapılabilecek aktivitelerin listesi büyümeye devam edecek" dedi.

Aşı olanların, topluluk içerisinde maske takmak ve sosyal mesafeye uygun davranmak ile kalabalıklardan ve seyahatlerden kaçınmak gibi diğer temel güvenlik önlemlerini almaları gerekiyor.

Kılavuz ayrıca aşılanmamış ve yüksek risk grubunda olan kişilerle temasta maske takma ve sosyal mesafe kuralına uygun davranma çağrısında bulunuyor.

ABD'de, günlük aşılama sayısında son zamanlarda artış görüldü. Bugüne kadar 90 milyonun üzerinde aşı yapıldı. Üçüncü aşı olan Johnson & Johnson'ın tek doz aşısının kullanım onayı alması da sayıların artmasına yardımcı oldu.

Fakat sağlık yetkilileri, Covid-19'un halen ciddi bir endişe olduğu konusunda da uyardı.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, "Nüfusun % 90'ından fazlası halen aşılanmış değil" dedi ve ekledi:

"Sorumluluğumuz, günde 60.000 yeni vaka görüldüğü düşünüldüğünde, savunmasız olanları koruduğumuzdan emin olmaktır."

ABD, toplamda 29 milyondan fazla vaka ve 525.000 ölüm bildirdi.

Dr. Walensky, "daha fazla insan aşılandıkça ve bilimsel bilgiler ile kanıtlar arttıkça" kılavuzun güncellenmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Slavitt ise, "Umut dolu bir sabah olduğunu, ancak gelecek için sürekli uyarı işaretleri olduğunu" söyledi.

Ancak halk sağlığı uzmanı Dr. Leana Wen, Associated Press'e yeni kılavuzu "fazla ihtiyatlı" şeklinde değerlendirdi.

Dr. Wen, CDC'nin "açılımı aşı ile ilişkilendirerek büyük bir fırsatı kaçırdığını" söyledi.

Dr. Wen, "Böylesine sınırlı bir kılavuzla ortaya çıkarak, devleti ve ulusal politikayı etkileme penceresini kaçırıyorlar" dedi.

Pazartesi günü ilerleyen saatlerde Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in Covid-19 önlemlerinin bir yılı doldurması kapsamında bu Perşembe günü konuşma yapacağını duyurdu.

Geçen hafta Biden, Mayıs ayı sonuna kadar, yetişkin her birey için ülkenin yeterli koronavirüs aşısına sahip olacağını söyledi.

https://www.youtube.com/watch?v=KLPBtOalhbM

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