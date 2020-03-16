Koronavirüs - Avustralya ülkeye girenlerden 14 gün karantinada kalmalarını istedi

EPA Avustralya hükümeti, iç hat uçuşlarının önlemlerden etkilenmeyeceğini duyurdu.

Avustralya Başbakanı Scott Morisson, koronavirüs salgınının yayılmasını durdurmak için, ülkeye gelen herkesten kendilerini 14 gün boyunca karantina altında tutmalarını istedi.

"Bu çok önemli" diyen Morrison, önlemin yerel saatle bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

Cumartesi günü Yeni Zelanda da benzer önlemler açıklamıştı.

Avustralya limanlarına yabancı yolcu gemilerinin demirlemesi 30 gün boyunca yasaklanırken, okullar açık kalacak.

Avustralya'da yaklaşık 250 teyitli vaka bulunuyor ve bunların üçü hayatını kaybetti.

Scott Morrison ne söyledi?

Başbakan Morrison, önlemleri koronavirüs salgını konusunda yapılan kabine toplantısının ardından açıkladı.

Morisson "Bu çok önemli, son haftalarda virüsün daha çok ülkede soru yarattığını gördük ve bu da daha fazla sayıda ülkeden salgın gelebileceği anlamına geliyor. Virüsün tamamen durdurulamayacağını biliyoruz, bunu kimse yapamaz ama yayılmasını yavaşlatabiliriz. Gelecek altı ayda da görevimiz bu olacak." dedi.

EPA Scott Morrison, kabinenin ek önlemleri görüşmek üzere Salı günü yeniden toplanacağını açıkladı.

Morrison ayrıca halka , el sıkışmaya son vermek de dahil daha fazla "sosyal mesafe" koymaları çağrısı yaptı.

Şubat ayında Noel Adası'nda 14 gün karantinada tutulan 200 Avustralya vatandaşı ülkelerine geri dönmüştü.

Bu kişiler, salgının çıkış noktası Çin'in Hubei bölgesinden tahliye edilmişlerdi.