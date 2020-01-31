- Getty Images \u00c7in de ortaya \u00e7\u0131kan yeni vir\u00fcs binlerce ki\u015fiyi etkiledi, 100 den fazla ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden oldu. Tedavisi de yok a\u015f\u0131s\u0131 da. T\u0131p d\u00fcnyas\u0131nda bu tip belirsiz durumlar daha \u00f6nce de g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc. Son be\u015f y\u0131lda Ebola salg\u0131n\u0131, Zika salg\u0131n\u0131 ve yine bir koronavir\u00fcs olan MERS (Orta Do\u011fu Solunum Yetmezli\u011fi) salg\u0131n\u0131 ya\u015fand\u0131. Yeni vir\u00fcs de \u015fimdilik sadece 2019-nCoV olarak biliniyor. Ama tedavi ama\u00e7l\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015fiminin y\u0131llar s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc di\u011fer salg\u0131nlar\u0131n aksine, bu yeni vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015ftirme s\u00fcreci, tespit edilmesinden saatler sonra ba\u015flad\u0131. \u00c7inli yetkililer yeni vir\u00fcs\u00fcn genetik kodunu h\u0131zla a\u00e7\u0131\u011fa \u00e7\u0131kard\u0131. Bu bilgi, vir\u00fcs\u00fcn nereden geldi\u011fini, yay\u0131ld\u0131k\u00e7a ne gibi de\u011fi\u015fimlere u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve insanlar\u0131n korunmas\u0131 i\u00e7in ne gibi ad\u0131mlar atmas\u0131 gerekti\u011fini anlamaya yard\u0131mc\u0131 oldu. Teknolojik ilerlemeler ve d\u00fcnya genelinde h\u00fck\u00fcmetlerin salg\u0131na kar\u015f\u0131 ara\u015ft\u0131rma fonlar\u0131n\u0131 art\u0131rma kararlar\u0131yla, bilim insanlar\u0131 h\u0131zla harekete ge\u00e7ebildi. San Diego daki Inovio adl\u0131 laboratuvarda \u00e7al\u0131\u015fan bilim insanlar\u0131 yeni vir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015ftirebilmek i\u00e7in yeni t\u00fcr bir DNA teknolojisi kullan\u0131yor. \u015eimdilik ad\u0131 INO-4800 . \u0130nsanlar \u00fczerinde deneme planlar\u0131na yaz ba\u015f\u0131nda ba\u015flayacaklar. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=ZGt8-AuxBZU&feature=youtu.be \u00dc\u00e7 saat i\u00e7inde bir a\u015f\u0131 tasarland\u0131 Inovio da ara\u015ft\u0131rma ve geli\u015ftirme departman\u0131 ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kate Broderick \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 anlat\u0131yor: \u00c7in in vir\u00fcs\u00fcn DNA dizilimini vermesiyle laboratuvar\u0131n bilgisayar teknolojisi arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla sisteme yerle\u015ftirip \u00fc\u00e7 saat i\u00e7inde bir a\u015f\u0131 tasarlayabildik. DNA t\u0131bb\u0131 a\u015f\u0131lar\u0131m\u0131zda, v\u00fccudun en g\u00fc\u00e7l\u00fc tepkiyi verece\u011fine inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z patojenin \u00f6zel k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131 hedef alma amac\u0131yla, DNA dizilimini kullanmak yeni bir y\u00f6ntem. Daha sonra, a\u015f\u0131n\u0131n fabrikas\u0131 olarak hastan\u0131n kendi h\u00fccrelerini kullan\u0131yoruz, v\u00fccudun kendi do\u011fal tepki mekanizmas\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendiriyoruz. Inovio, insanlar \u00fczerinde yap\u0131lacak denemelerin ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131 durumunda daha geni\u015f \u00e7apl\u0131 denemeler yap\u0131labilece\u011fini, y\u0131lsonuna kadar \u00c7in deki salg\u0131nda kullan\u0131labilece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. - BBC San Diego daki Inovio laboratuvar\u0131 2019-nCoV vir\u00fcs\u00fcyle ilgili kritik tarihler 31 Aral\u0131k 2019 \u00c7in, Vuhan \u015fehrindeki akci\u011fer ba\u011flant\u0131l\u0131 vakalarla ilgili WHO yu bilgilendirdi 1 Ocak 2020 Salg\u0131nla ba\u011flant\u0131l\u0131 oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen deniz \u00fcr\u00fcnleri pazar\u0131 kapat\u0131ld\u0131 9 Ocak 2020 WHO, salg\u0131n\u0131n yeni bir t\u00fcr koronavir\u00fcsten kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi 10 Ocak 2020 \u00c7in yeni vir\u00fcs\u00fcn genetik kodunu payla\u015ft\u0131 11 Ocak 2020 Bilim insanlar\u0131 yeni bir a\u015f\u0131 \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Vir\u00fcsle ba\u011flant\u0131l\u0131 ilk \u00f6l\u00fcm haberi geldi 13 Ocak 2020 Vir\u00fcs ilk defa \u00c7in s\u0131n\u0131rlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131na yay\u0131ld\u0131, ilk vaka Tayland da g\u00f6r\u00fcld\u00fc O zamana kadar salg\u0131n\u0131n sona erip ermeyece\u011fini tahmin etmek imk\u00e2ns\u0131z. Ama Inovio nun zamanlamas\u0131 planlar do\u011frultusunda ilerlerse \u015firket, yeni a\u015f\u0131n\u0131n bir salg\u0131n durumunda en h\u0131zl\u0131 geli\u015ftirilmi\u015f a\u015f\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor. Benzer bir vir\u00fcs olan SARS \u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 2002 y\u0131l\u0131nda \u00c7in olup bitenlerle ilgili d\u00fcnyay\u0131 bilgilendirmekte h\u0131zl\u0131 davranmam\u0131\u015ft\u0131. Dolay\u0131s\u0131yla a\u015f\u0131 geli\u015ftirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, salg\u0131n neredeyse sona erdi\u011finde ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Bu laboratuvarlardaki \u00e7al\u0131\u015fmalar Cepi (Salg\u0131n Haz\u0131rl\u0131k Innovations Koalisyonu) taraf\u0131ndan finanse ediliyor. Cepi, t\u00fcm d\u00fcnya genelinde h\u00fck\u00fcmetler ve yard\u0131m kurulu\u015flar\u0131ndan olu\u015fuyor. Cepi, Bat\u0131 Afrika daki Ebola salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 yeni vir\u00fcslere kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015fimini h\u0131zland\u0131rma amac\u0131yla kurulmu\u015ftu. Cepi de a\u015f\u0131 ara\u015ft\u0131rma ve geli\u015ftirme m\u00fcd\u00fcr\u00fc Dr. Melanie Saville G\u00f6revimiz salg\u0131nlar\u0131n insanl\u0131\u011fa tehdit olu\u015fturmas\u0131n\u0131 engellemek ve yeni ortaya \u00e7\u0131kan bula\u015f\u0131c\u0131 hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131lar geli\u015ftirmek dedi. - BBC San Diego daki Inovio laboratuvar\u0131 Molek\u00fcler kelep\u00e7e Cepi, yeni ortaya \u00e7\u0131kan koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015fimi i\u00e7in de iki program finanse ediyor. Queensland \u00dcniversitesi, molek\u00fcler kelep\u00e7e a\u015f\u0131s\u0131 \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar yeni a\u015f\u0131n\u0131n \u00e7oklu viral patojenlere kar\u015f\u0131 hedefe odakl\u0131 ve h\u0131zl\u0131 yan\u0131t verebilece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor. Massachusetts teki Moderna INC adl\u0131 ara\u015ft\u0131rma \u015firketi de ABD Ulusal Alerji ve Bula\u015f\u0131c\u0131 Hastal\u0131klar Enstit\u00fcs\u00fc yle g\u00fc\u00e7lerini birle\u015ftirip ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131rd\u0131. D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (WHO), yeni a\u015f\u0131 i\u00e7in k\u00fcresel y\u00fcr\u00fct\u00fclen ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 koordine ediyor. WHO, aralar\u0131nda Cepi nin destekledi\u011fi \u00fc\u00e7 merkezin de bulundu\u011fu baz\u0131 ara\u015ft\u0131rma merkezlerindeki geli\u015fimleri de yak\u0131ndan takip ediyor. Her ne kadar yeni koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 geli\u015ftirme \u00e7abalar\u0131 artsa da, ara\u015ft\u0131rmalar hala erken a\u015famada. Klinik deneyler zaman al\u0131r ve en etkili oldu\u011fu d\u00f6nemler de salg\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemlerdir. Yeni geli\u015ftirilen a\u015f\u0131lar\u0131n \u00c7in deki salg\u0131nda kullan\u0131labilecek kadar g\u00fcvenli ve etkili olaca\u011f\u0131n\u0131n da garantisi yok. WHO nun Sa\u011fl\u0131k Acil Durum program\u0131nda g\u00f6revli Ana Maria Henao-Restrepo geli\u015fmeleri anlat\u0131yor: Hangi a\u015f\u0131 aday\u0131n\u0131n \u00f6nce test edilmesine ili\u015fkin al\u0131nacak kararlarla ilgili bir \u00e7er\u00e7eve geli\u015ftirdik. Uzmanlar, kabul edilir bir g\u00fcvenlik profili, uygun ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k yan\u0131t\u0131, a\u015f\u0131 dozlar\u0131n\u0131n yeterlili\u011fi d\u00e2hil bir dizi kriteri de\u011ferlendirecek. Hastal\u0131\u011f\u0131, haznesini, nas\u0131l ge\u00e7ti\u011fini ve klinik \u015fiddetini anlamak, etkin kar\u015f\u0131 y\u00f6ntemler geli\u015ftirmek salg\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in \u00f6nemli. WHO, gelecek g\u00fcnlerde hangi a\u015f\u0131n\u0131n insanlar \u00fczerinde test edilebilece\u011fine karar verecek. Koronavir\u00fcs nas\u0131l ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 ve belirtileri neler? \u00c7in de yeni vir\u00fcs\u00fcn ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 Vuhan kentinde neler ya\u015fan\u0131yor? Koronavir\u00fcs neden piyasalar\u0131 etkiliyor?