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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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