Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik:

AA

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banyo, elbise ve günlük temizlik gibi konularda hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.Temizlikteki ölçünün takıntı haline gelmemesi uyarısında bulunan Çelik, bu durumun kişiyi olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekti.Çelik, virüse yakalanmamak için temkinli olunması gerekliliğini hatırlatarak, şunları kaydetti:"Çok temkinli olmakla beraber vaka sayısındaki azalma ümit verici. Haziran ayına doğru bu vakaların çok azalacağını, belki ülkemizde artık kalmayacağını söyleyebiliriz. Ancak buradaki en önemli nokta; vatandaşlar kurallara, izolasyona ve evde kalmaya özen göstermeli. Eğer bir an olsun yanlışlık yaparsak bu salgın tekrar yukarı yönlü seyretmeye başlayabilir. 65 yaş ve üzeri, 20 yaş ve altının evde kalması önemliydi. Bunda başarılı olundu. Diğer 20-65 yaş arasındaki grup ise evini geçindirmesi gereken insanlar. Hepsinin evde tutulması çok zor bir karar. Evde kalan grubun da canları çok sıkılıyor, salgının psikolojik yönü çok önemli. İnsanların sinirleri laçka olmuş durumda. Biraz sabredelim ve ümitli olalım. Bu salgın mutlaka bitecek. Dünyada tamamen yok edilemese bile sosyal mesafe korunarak ülkemizde bu sayıyı azaltabiliriz. Şu anda yapmamız gereken şey kurallara uymak."Solunum cihazına bağlı hasta sayısının azaldığını belirten Çelik, bunun hasta sayısında önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.Virüsün kontrol altına alınması ile ilgili de konuşan Çelik, "Yeni vaka ortaya çıkmaz, mevcut hastaları da biz iyileştirip evlerine gönderirsek, biz bu salgını belirli noktada durdurduk diyebiliriz." dedi.- "Filyasyon çalışmaları çok iyi gitti"Koronavirüs salgınına Türkiye'nin iyi hazırlandığını dile getiren Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:"Ne yapacağımızı planladık. Domuz ve kuş gribinde hazırladığımız pandemi planlarımız vardı. Bunları hastanemize uyarladık. Ancak en önemli şey şu oldu; Türk hekimleri cesur davranıyor ve vakaların üstüne ciddi bir şekilde gidip anlamaya çalışıyor. Sağlık altyapımız da gayet iyi. Yoğun bakımlarımız dolmuş değil. Filyasyon çalışmaları çok iyi gitti. Bulaştıran ve bunların temasları tarandı. Bu bir ekip işi ve çok da iyi yapıldığını düşünüyorum."