Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada kırmızı alarm verilirken birçok federasyon, Çin'de düzenlenmesi planlanan organizasyonlarını ya erteledi ya da ev sahipliğini başka ülkeye taşıdı.

Futbolda lig süresiz ertelenirken, kayaktan atletizme, bokstan tenise, basketboldan golfe birçok branşta spor organizasyonu salgın nedeniyle Çin'de düzenlenmeyecek.

ÇİN SÜPER LİGİ SÜRESİZ ERTELENDİ

Talisca, Hulk, Yaya Toure, Marouane Fellaini, Oscar, Marko Arnautovic, Salomon Rondon gibi yıldız futbolcuların top koşturduğu Çin Süper Ligi'ni koronavirüs vurdu.

Çin Süper Ligi'nin bu yılki takvimi 22 Şubat-31 Ekim tarihleri olarak planlanmıştı ancak salgın korkusu yeşil sahalara indi. Futbolun bütün unsurlarının virüs vakalarından etkilenmemesi için bütün seviyelerdeki liglerin başlama tarihi ertelendi.

5 Şubat'ta oynanması gereken Guangzhou Evergrande ile Shanghai Shenhua arasındaki Süper Kupa maçı da iptal edildi.

Maçlarda başlama düdüğünün ne zaman çalınacağı federasyon tarafından açıklanmadı, önü açık tutuldu. Ünlü futbolcular ise salgın karşısında korku içinde. Öyle ki Talisca ve Oscar sosyal medya hesaplarına maskeli fotoğraflarını koyarak endişelerini takipçileriyle paylaştı.

KADIN FUTBOL MİLLİ TAKIMI'NA SALGIN KARANTİNASI

Çin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Kadınlar Futbol Asya Elemeleri B Grubu'nda Tayvan, Tayland ve Avustralya ile 3-9 Şubat'ta oynayacakları maçlara ev sahipliği yapacaktı. Ancak Çin, salgın nedeniyle turnuvaya ev sahipliği yapmak istemediğini bildirdi.

Asya Futbol Konfederasyonu gelen talep doğrultusunda maçların Çin yerine Avustralya'da oynanmasına karar verdi. Ayrıca Çin'den gelen kadın milli takımı, Sidney'de bir otelde karantinaya alındı, kontrolden geçirildi.

FIBA'DAN OLİMPİYAT ELEMELERİNE KORONOVİRÜS ÖNLEMİ

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA),koronavirüs nedeniyle oyuncuların ve ülke delegasyonlarının olumsuz bir durum yaşamaması için kadınlar olimpiyat elemelerinin Çin'deki ayağını düzenlemekten vazgeçti.

6-9 Şubat'ta Çin'in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin bir ayağı, aynı tarihte Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapıldı.

FORMULA E'NİN ÇİN AYAĞI ERTELENDİ

Elektrikli otomobillerin yarıştığı Formula E Şampiyonası'nda sezonun 6. ayağı Sanya E-Prix, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

21 Mart'ta Çin'e bağlı Hainan Adası'nın Sanya kentinde düzenlenmesi planlanan yarış, artan sağlık endişeleri yüzünden Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı "uluslararası acil durum" kararı da göz önünde bulundurularak söz konusu tarihte yapılmayacak.

Sanya E-Prix, karar sonrası güncellenen yarış takviminden çıkarıldı ve durumun ilgililerce izleneceği, şartlar iyileşirse potansiyel alternatif tarihlerin uygulanabilirliğinin inceleneceği ifade edildi.

DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI 2021'E ERTELENDİ

Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Çin'deki koronavirüs salgınının endişe verici düzeyde olması gerekçesiyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Mart 2021'e ertelendiği duyuruldu.

ERKEKLER ALP DİSİPLİNİ DÜNYA KUPASI

2022 Kış Olimpiyatları'na Çin'in başkenti Pekin ev sahipliği yapacak. Organizasyon komitesi 15-16 Şubat 2020'deki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası'nı olimpiyat provası olarak görüyordu ancak salgın turnuvanın iptal edilmesine neden oldu.

Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası Avusturya'nın Saalbach-Hinterglemm kentinde 13-14 Şubat'ta düzenlenecek.

BOKS, GOLF, DALIŞ, BADMINTON, TENİS, BİSİKLET YARIŞI

Koronavirüs salgını hemen hemen her spor branşında iptal ya da ertelemelere neden oldu.

Boksta olimpiyat elemeleri Çin'de 3-14 Şubat yerine, Ürdün'de 3-11 Mart'ta düzenlenecek.

Hainan Bisiklet Turu 23 Şubat-1 Mart tarihlerinde Çin'in Hainan Adası'nda düzenlenecekti. Uluslararası Bisiklet Birliği turu ileri bir tarihe erteledi.

5-8 Mart'ta yine Hainan Adası'nda Kadınlar Profesyonel Golf Birliği (LPGA) tarafından düzenlenen Blue Bay golf turnuvası iptal edildi.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından 7-9 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Dünya Dalış Serisi'nin Pekin ayağının da iptal edildiği bildirildi.

Badmintonda 25 Şubat-1 Mart tarihlerinde düzenlenecek Çin Master Turnuvası ileri bir tarihe ertelendi ancak korku içinde olan çoğu sporcu şimdiden turnuvadan çekildiklerini açıkladı.

Kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası Asya-Okyanusya 1. Grup'ta bulunan Çin, 4-8 Şubat'ta düzenlenen organizasyona salgın nedeniyle ev sahipliği yapamadı.

OLİMPİYATLAR, FORMULA 1 VE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ İSE TEHLİKE ALTINDA

Dünyada en çok takip edilen spor organizasyonlarının başında gelen ve binlerce ziyaretçi çeken Olimpiyat Oyunları ve Formula 1 yarışları ise koronavirüs tehdidi altında.

24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlar için kırmızı alarm verildi. Japonya, Çin'deki salgının ülkeye ulaşmaması için bütün tedbirleri almış durumda ancak yetkililer hala korku içinde.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, koronavirüs salgınının yayılmasının 32. Olimpiyat Oyunları'nı etkileyebileceği konusunda ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Tehdit altındaki bir diğer organizasyon ise yarış tutkunlarının takip ettiği Formula 1.

Yarış takviminin 4. sırasında bulunan ve 19 Nisan'da Şangay'da yapılması planlanan Grand Prix için çözüm yolu aranıyor. Gelişmeleri yakından takip eden yetkililer kısa süre içinde yarışlar hakkında nihai kararı açıklayacak.

2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Çin Futbol Milli Takımı 26 Mart'ta Maldivler'i konuk edecek, 31 Mart'ta ise Guam'a deplasmana gidecek. Bu maçların da zamanında oynanıp oynanmayacağı henüz belli değil.