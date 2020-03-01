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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 872’ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı da 79 bin 824’e ulaştı.

TRUMP'TAN "İTALYA VE GÜNEY KORE'YE SEYAHAT YAPMAYIN" UYARISI

Washington eyaleti Sağlık Ofisinden yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ABD vatandaşlarına İtalya, Güney Kore gibi aşırı virüsten etkilenen ülkelere seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

ABD'de Trump yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle İran, İtalya ve Güney Kore’ye yönelik ek seyahat yasakları getirdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da sağlık yetkilileri ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın son 14 günde İran'a seyahat eden yabancı uyruklu vatandaşların ABD'ye girişini yasakladığını açıkladı.

Pence, İran vatandaşlarına zaten seyahat yasağı uyguladıklarını hatırlatarak, ABD Dışişleri Bakanlığının, Güney Kore ve İtalya'daki belli bölgelere yönelik seyahat uyarısını da en üst seviye olan 4'e çıkardıklarını belirtti.

İtalya ve Güney Kore devleti temsilcileri ile bu ülkelerden ABD’ye gelen kişilerin sağlık taraması konusunda temas halinde bulunduklarını belirten Pence, "Amerikalıları, İtalya ve Güney Kore'de özellikle belli bölgelere seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE ÜÇ ÜLKEYE UÇUŞLARI DURDURDU

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu bildirdi.

"PAPA FRANCIS'E KORONAVİRÜS BULAŞTI" İDDİASI

Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle programları iptal edilen 83 yaşındaki Papa Francis'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Peş peşe gelen iptaller, koronavirüs salgınının Vatikan'a ulaştığı söylentilerine yol açtı. Vatikan basın bürosu, Papa Francis'in evinden çalışmaya devam ettiğini ve insanları özel olarak kabul ettiğini söyledi.

AVUSTRALYA'DA KORONAVİRÜSTEN İLK CAN KAYBI

Koronavirüsten (Kovid-19) Avustralya’da ilk can kaybı yaşandı. Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde koronavirüse yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Batı Avustralya’nın başkenti Perth’teki Sir Charles Gairdner Hastanesi'nde ölen kişinin ülkede bu hastalıktan ilk can kaybı olduğunu hatırlatan Robertson, "Bu çok trajik durum, Diamond Princess yolcu gemisi ile bağlantılı. Genel toplum ya da personel için risk yok." ifadesini kullandı.

Ölen kişinin Diamond Princess gemisinde virüse yakalanan 79 yaşındaki eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Robertson, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Avustralya, Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunan 164 vatandaşını tahliye etmişti. Darwin yakınlarında Howard Springs'teki kampta karantinaya alınan Avustralyalıların 9’unda virüse rastlandığı açıklanmıştı.

Çin ve İran’dan gelenlere seyahat yasağı uygulayan Avustralya’da, şu ana kadar hayatını kaybeden kişi ile birlikte 26 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851’e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856’ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625’e yükseldi. Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34’ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 'ACİL DURUM' İLAN ETMİŞTİ

Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 95’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı. Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti, 573 yeni koronavirüs vakası saptandı.