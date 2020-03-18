Koronavirüs: Evden çalışmak için 5 etkili yöntem

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Koronavirüs salgını nedeniyle artık binlerce kişi muhtemelen evden çalışmaya başlayacak. İngiltere'de 1,5 milyon kişi ise zaten sürekli evden çalışıyor ve evden çalışma eğilimi giderek artıyor.

Peki, evde kendinizi karantinaya almanız gerekmiyor ve evden çalışmanız isteniyorsa hem etkili çalışmak hem de morali yüksek tutmak için ne yapmak gerekir?

1. Giyinin

Bazı insanlar gün boyunca pijamayla dolaşmayı sevdiği için evden çalışmak ister. Ama sabah bir duş alıp giyinmek ruh halini güçlendireceği gibi kişiyi psikolojik olarak da işe hazırlar.

Özellikle evden video konferans için bağlanmak gerektiğinde iyi giyinmiş olmanın işe yaradığını söyleyenler de var.

Ama resmi giyinmek gerekmeden, sadece çalışma havasına girmek için bile, uyku ve dinlenme ile bağlantılı gördüğümüz pijamalardan kurtulup bir pantolon ve tişört giymek de işe yarar.

Ayrıca düzgün giyinmek evden çıkmayı da teşvik eder. Aynı şekilde, iş bitiminde beyne bu mesajı vermek için giysi değiştirip daha rahat giyinmek de tavsiye ediliyor.

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2. Sınırları belirleyin

Bir şirkete çalışıyorsanız çalışma saatlerinizin belirlenmiş olması gerekir ve evden çalışırken buna uymak önemlidir. Ofise gittiğiniz saatte evde işe başlayıp, ofisten çıkış saatinizde de bitirin.

Evden serbest çalışan kişiler de belli bir rutine bağlı kalmanın, belli saatlerde yatıp kalkmanın önemini vurguluyor.

Evden çalışmaya başlanan ilk hafta biraz sıkıntı çekilebilse de, bağlı kalma halinde bu rutin kısa sürede alışkanlığa dönüşebiliyor.

Evden çalışırken oturduğunuz koltuk ve masanın uygun olması, klavyenin bilekler ve kolun alt kısmını yere paralel şekilde tutmaya uygun bir yerde bulundurulması önemli.

Evde başkaları varsa rahatsız edilmeyeceğiniz bir köşe belirlemelisiniz.

Burada Prof. Robert Kelly'nin BBC ile röportajı sırasında başına gelenleri hatırlamakta yarar var. Röportaj sırasında bulunduğu odaya iki çocuğu "baskın yapmış" ve bu video 30 milyondan fazla izlenmişti.

Evden çalışırken bazı şeyleri eksik yapma veya kaygısıyla biraz daha fazla yapmaya yönelmemek, veya çalışmıyormuş gibi görünmemek için iş arkadaşlarıyla işle ilgili daha fazla iletişim kurma hissine de kapılmamak gerektiğini belirtiyor uzmanlar.

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3. Dışarı çıkın (karantinada değilseniz)

Evden çalışmak demek gün boyu evde kalmanızı gerektirmez. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak, temiz hava almak, zihnin canlanmasını ve yeni bir bakışla işe koyulmayı da sağlar.

Bazıları işe başlama hissi edinmek için bunu günün başında yapmayı sever. Evin etrafında bir tur atıp işe oturmak bir yöntem olabilir.

Dışarı çıkamayanlar ise işe başlama hissini yaratmak için ofis havasını eve taşıyabilir. Bazıları ortam sesi yaratan uygulamalarla bunu yaptığını söylüyor: Hareket halindeki trenin sesi veya bir kafedeki ortam sesi gibi…

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4. Telefon edin

Evden çalışırken muhtemelen yalnız olacaksınız ve iş arkadaşlarının sohbeti veya ofis gürültüsü gibi işinizi bölen etkenlerle karşılaşmayacaksınız.

İşyerinde çalışırken iş arkadaşlarınızla etkileşim halinde olursunuz, ama evde çalışırken gün boyu kimseyle konuşmama ihtimali vardır ve bu insanda izolasyon hissi yaratır.

Bunun için mesajlaşma veya e-posta gönderme yerine telefonu alıp konuşmayı tercih etmek gerekir.

Gün boyu tek başına çalışırken konuşmanın olumlu etkisi olacak, kişiyi canlandırıp daha verimli kılacaktır.

Evden çalışmaya yönelen bazı işletmeler bunun için tedbir olarak her gün video konferans yapma yoluna gidiyor.

İş için olduğu gibi sosyal bağlantıları kaybetmemek açısından da bu yararlı bir yöntem olabilir.

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5. Düzenli ara alın

Evden çalışırken belli bir rutin oturtmak önemlidir, ama işin de monotonlaşmaması gerekir.

Gün boyunca bilgisayar ekranına yapışıp kalmamak, düzenli aralar alıp masadan kalkmak ve dolaşmak önem taşır.

Araştırmalar, gün boyunca sık ve kısa aralar almanın az ve uzun aralardan daha yararlı olduğunu gösteriyor.

Evden çalışanlar genellikle Pomodoro Teknik denen yöntemi öneriyor. Buna göre iş gününü 25 dakika çalışma ve 5 dakika ara alma şeklinde düzenlemek gerekir.

Bu aralarda ekrandan uzaklaşıp biraz hareket etmek yararlı olacaktır. Böylece çalışma motivasyonu ve yaratıcılığın da arttığı belirtiliyor.

BBC