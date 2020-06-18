Koronavirüs filmi çekildi

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Bilal Kalyoncu'nun yapımcısı olduğu, Can Sarcan'ın yönettiği 'Corontina', 3 haftada çekildi. Filmin çekimlerinin bir bölümü sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde Taksim - İstiklal Caddesi'nde yapıldı.

Gerilim türündeki 'Corontina'da başrolleri Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz, Ceren Akdağ, Melih Değirmenci, Özüm Çakır, Serhat Sümer, Selçuk Yapar, Volkan Güleç, Allen Stewart ve Michelle Denise Rinehart paylaştı.

Senaryosunu Koray Yeltekin'in kaleme aldığı filmin konusu şöyle: Dünyanın dört bir yanından gelen 8 yarışmacı, dış dünyayla iletişimleri olmadan, kameralarla dolu bir evde 1 milyon dolarlık büyük ödül için kıyasıya bir yarışın içine girerler. Yaşadıkları olağan dışı durumlar sonrasında yarışma evini terk etmek zorunda kalırlar. Dışarı çıktıklarında ise bıraktıklarından çok farklı bir dünyayla karşılaşacaklardır. 'Victoria Walker', hakikati öğrenmek ve hayatta kalmak için diğer yarışmacılarla birlikte büyük bir savaş verir. Büyük ödülü kazanmak uğruna başlayan bu yarış, yarışmacılar için hayatta kalma mücadelesine dönüşürken, acaba bütün bu yaşananlar formatın bir parçası mıdır?