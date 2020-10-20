Koronavirüs filmi gösterime hazır

Yönetmenliğini Can Sarcan'ın yönettiği 'Corontina', 27 Kasım'da gösterime girecek. Bilal Kalyoncu'nun yapımcısı olduğu filmde başrolleri Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz, Ceren Akdağ ve Melih Değirmenci paylaşıyor. Allen Stewart ile Michelle Denise Rinehart'ın da oyuncu kadrosunda bulunduğu 'Corontina', kısıtlamanın olduğu günlerde Taksim'de özel izinle çekildi.
Koronavirüs konulu 'Corontina', beyazperdeye bir milyon dolar ödüllü bir televizyon yarışmasına katılan 8 kişinin gerilim yüklü öyküsünü taşıyacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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