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Koronavirüs: Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Televizyondan ulusa seslenen Macron, "Salgının hızının yavaşlaması konusunda yeniden umutlandık ama hiçbir şey kesin değil" dedi.

Koronavirüs: Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzatıldı
BBC TÜRKÇE
- EPA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Televizyondan ulusa seslenen Macron, "Salgının hızının yavaşlaması konusunda yeniden umutlandık ama hiçbir şey kesin değil" dedi.

Salgının başında yeterince hazırlıklı olmadıklarını kabul eden Macron, Fransa'da kreşlerin ve okulların 11 Mayıs'ta yeniden açılacağını söyledi.

"11 Mayıs yeni bir dönemin başlangıcı olacak" diyen Macron, zor durumdaki turizm ve eğlence gibi zor durumdaki sektörlere yardıma yönelik bir plan üzerinde çalışacağını belirtti.

Fransa'da hükümet şirketlere ve işçilere yardıma yönelik bazı önlemler üzerinde de çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Macron sigorta şirketlerinin de koronavirüs salgınına karşı verdikleri mücadeleye yardımcı olmaları gerektiğini vurguluyor.

Ölü sayısı 15 bine yaklaştı

Fransa'da koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu son 24 saatte 574 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece ülkede hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 14 bin 967'ye yükseldi.

Fransa'da koronavirüs vakalarının sayısı 136 bin 779.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise beş gündür azalıyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı bugün açıklanan rakamların ülkenin salgın eğrisinde "plato aşamasında" olduğunu gösterdiğini duyurdu.

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