Coronavirüs haritasında son durum ne? Dünyada toplam kaç tane corona virüs vakası var? Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kaç oldu? Tüm bu soruların cevaplarına corona virüs haritası üzerinden ulaşılıyor. Corona virüs salgını, neredeyse tüm dünyaya yayıldı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre, Türkiye'de test sonucu pozitif çıkan 2 bin 443 hasta var. Corona virüs nedeniyle 59 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Corona virüs haritası ile dünyadaki ve Türkiye'deki coronavirüs son durumu haberimizde.

CORONA VİRÜS HARİTASI (CORONAVIRUS MAP LIVE) 26 MART 2020 PERŞEMBE

Coronavirus map live yani Corona virüs canlı haritası, Amerika'da bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirildi. Harita koronavirüsün günlük durumunu gösteren çevrimiçi bir harita geliştirdi. Haritada virüsü yayıldığı ülkeler ile birlikte vaka ve ölü sayılarına da ulaşılabiliniyor.

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CORONA VİRÜS NENDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü haritasına göre, 26 mart sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 742 bini geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 bin 308. Bu rakamlara göre 24 saat içerisinde neredeyse 3 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüs salgını dünya genelinde 175 ülkede görülüyor.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA ABD İLK 3'TE

Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin 731 vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında uzun zamandır önemli bir artış yaşanmıyor. Ancak hastalık Avrupa ve ABD'de oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i, yaklaşık 74 bin vaka ile İtalya takip ediyor. Listede ABD, yeni vaka bildirimleri ile 69 bin 197 hastaya ulaştı. 1 günde 15 bin yeni hasta tanısı konulan ABD, en çok vaka görülen 3. ülke durumunda.

SICAK HAVA KORONAVİRÜSÜ YOK EDECEK Mİ?

ABD'de yapılan bir araştırma, hava sıcaklığı ile koronavirüs arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Tüm dünyayı etkileyen hastalığın adı COVID-19, neden olan ise korona irüs ve onun da adı SARs-CoV-2. ABD, Maryland Üniversitesi araştırmacıları, SARS-CoV-2'nin, mevsimsel özellik göstereceğini açıkladı. Hastalığın en yoğun olarak görüldüğü siyah halkalar şeklindeki şehirlerde sıcaklığın 5 - 11 derece ve yüzde 50 - 80 nem oranına sahip olduğunda artış olduğunu tespit etti" diye konuştu.