Koronavirüs hastası anne bebeğiyle 30 gün sonra tanıştı

DHA

ABD’de koronavirüse yakalanarak, tedavi gören Jessica Rowlett adlı anne, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. 31 haftalık hamileyken koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören Rowlett, Rowdy isimli bebeği ile doğumdan yaklaşık bir ay sonra tanıştı.

Rowlett, “ Çok zor zamanlar geçirdim. Uyumakta ve nefes almakta oldukça zorlanıyordum. Şimdi bebeğimi uzun zaman sonra kucağıma almanın sevincini yaşıyorum” ifadelerini kullandı. Durumunun ağırlaşmasıyla 31 Mayıs’ta solunum cihazına bağlanan Rowlett, hayati tehlikesi bulunduğu günlerde eşi James Rowlett’e, “Seni iki çocukla yalnız bırakacağım için özür dilerim” dediği öğrenildi. Öte yandan eşini hastanede ziyaret eden James Rowlett'in de bebeğini karantinada kaldığı 14 günün ardından görebildiği kaydedildi.