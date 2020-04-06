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Koronavirüs hastaları taburcu edildi

Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden tedavileri tamamlanan Metin Demirci (58) ile torunu Atakan (9) alkışlarla taburcu edildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de koronavirüse yakalanan 3 kişi tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

koronavirüs
DHA

Tunceli'de koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 kişi tedaviye alındı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci taburcu oldu. Hastaneden ayrılan dede ve torunu sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı.

Taburcu olan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci'nin evlerinde kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.

İSKENDERUN'DA KORONAVİRÜS TEDAVİSİ BİTEN 3 KİŞİ, ALKIŞLARLA TABURCU EDİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, koronavirüse yakalanan 3 kişi tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları ile taburcu edildi.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle 14 gündür tedavi gören 3 kişi, sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Sağlığına kavuşan hastalar hastaneden ayrılırken 'Allah razı olsun hakkınızı helal edin' diyerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

70 YAŞINDAKİ KORONAVİRÜS HASTASI TABURCU OLDU

Tokat'ta koronavirüse yakalanan Ziynet Yeğen (70) 5 günlük tedavisinin ardından hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu.

Turhal ilçesinde yaşayan Ziynet Yeğen, koronavirüse yakalandı. Turhal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yeğen, 5 günlük sürenin ardından yapılan testleri negatif çıkınca taburcu edildi. Yeğen, sağlık görevlilerinin alkışları arasında 14 gün boyunca kontrol altında tutulacağı evine uğurlandı.

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