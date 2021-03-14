İHA

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki R.Ş., koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantina altına alındı. Filyasyon ekipleri tarafından yapılan denetimde şahsın evinde olmadığı tespit edildi.

İHA'nın haberine göre, olay jandarmaya haber verildi. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri evinde olmayan koronavirüslü hasta R.Ş.'yi bulmak için alarma geçti. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu R.Ş.'yi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Yaşlı adam savcının talimatı doğrultusunda jandarma gözetiminde sağlık ekipleri tarafından Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na götürülerek burada karantina altına alındı.

R.Ş. hakkında pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle adli soruşturma başlatılırken, şahsa 3 bin 469 lira para cezası da uygulandı.

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