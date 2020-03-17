Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlıkKoronavirüs (corona virüs) havada yarım saat asılı kalabiliyor!
ABONE OL

Dikkat! Koronavirüs havada yarım saat asılı kalabiliyor!

Yetkililer, insanlara diğer kişilerle aralarında 1-2 metre mesafe kalmasını öneriyor ancak araştırmacılar, otobüste yolculuk yapan bir yolcunun 4.5 metre uzakta oturan diğer yolcuyu enfekte ettiğini keşfetti

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Çin'de yapılan bir araştırmaya göre; koronavirüs resmi "güvenli mesafe" nin iki katı kadar seyahat edebilir ve 30 dakika havada kalabilir.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre; yetkililer, insanlara diğer kişilerle aralarında 1-2 metre mesafe kalmasını öneriyor ancak araştırmacılar, otobüste yolculuk yapan bir yolcunun 4.5 metre uzakta oturan diğer yolcuyu enfekte ettiğini keşfetti. Öte yandan araştırmanın arkasındaki bilim insanları, yaptıkları araştırmanın yüz maskesi giymenin de önemini vurguladını söyledi.

Çin'in epidemiyologlarından oluşan bir ekip tarafından yapılan bir araştırmaya göre; Covid-19'a neden olan koronavirüs en az 30 dakika havada kalabilir ve 4.5 metreye kadar hareket edebilir. Bu süre, dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından tavsiye edilen güvenli mesafe dışında.

VİRÜS SAATLERCE CANLI KALABİLİYOR

Araştırmacılar ayrıca, damlacıkların bulunduğu bir yüzeyde günlerce kalabileceğini, insanların bu yüzeylere dokunması ve ellerini yüzlerine sürmesi sonucunda virüsün bulaşma riskinin arttığını dile getirdiler. 

Virüsün bulunduğu yüzeyde kalma süresi, sıcaklık ve yüzey tipi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Örneğin; virüs yaklaşık 37 derece sıcaklıktaki bir ortamda cam, kumaş, metal, plastik veya kağıt üzerinde 2 ila 3 gün hayatta kalabiliyor.

Araştırmacılar, bir otobüsteki yolcuların virüsten nasıl etkileneceğini de örneklerle açıkladı. Buna göre; otobüste yolculuk yapan bir yolcunun 4.5 metre uzakta oturan diğer yolcuyu enfekte ettiğini ortaya koydu. 

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
SAĞLIKİspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e ...
İtalya'daki gençlerden Türkiye'ye koronavirüs (corona virüsü)mesajı! - Haberler
SAĞLIKİtalya'daki gençlerden Türkiye'ye koronavirüs mesajı!
Son dakika haberi Bakan Koca'dan çok önemli corona virüsü çağrısı
SAĞLIKSağlık Bakanı Koca'dan çağrı
Corona virüsü SON DAKİKA! 15 dakikalık koronavirüs (coronavirus) testi - Haberler
SAĞLIKKatar-Çin ortaklığından 15 dakikalık test!
"Web Tapu" uygulaması koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirildi
SAĞLIKWeb Tapu'da koronavirüs tedbiri
İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüsle ilgili bir infografik hazırlandı
SAĞLIKİşte Koronavirüs Sözlüğü
Tuzlu su gargarası koronavirüsünden korur mu? Tuzlu su gargarası ne işe yarar? Tuzlu su gargarası nasıl yapılı
SAĞLIKTuzlu su gargarası koronavirüsünden korur mu?
Son dakika haberi! Koronavirüs aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi! Coronavirüs aşısı çıktı mı
SAĞLIKKoronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına ...
Koronavirüs nasıl yayılıyor? - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs böyle yayılıyor! Bu 8 önleme dikkat!
Koronavirüs belirtileri! Kuru öksürük ile normal öksürük arasındaki fark ne? - Haberler
SAĞLIKKuru öksürük ile normal öksürük arasındaki fark ne?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X