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Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ‘sağlık için üreten gençlik’ sloganıyla koronavirüse (kovid-19) karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için harekete geçti.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Beydağı ve Fırat Gençlik Merkezi personelleri, koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla onlar için koruyucu siperlik yapmaya başladı. Gençlik Merkezi üyeleri, ürettikleri koruyucu siperlikleri sağlıkçılara teslim etti.

Fırat Gençlik Merkezi üyeleri ayrıca, tek tek gezdikleri pazarcı esnaflarına da koruyucu siperlik dağıttı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının sağlıklarını korumak amacıyla koruyucu siperlikler ürettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Kayhan, “Sağlık çalışanlarımız için bu koruyucu siperleri yapıyoruz. Üretilen bu siper maskeleri sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi. Kayhan, üretilen koruyucu siperliklerin 8 saat kullanıldıktan sonra dezenfekte edilerek, tekrar kullanıma sunulabildiğini kaydetti.

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