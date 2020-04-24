Koronavirüs: İsveç'in 'sürü bağışıklığı stratejisi' işe yarıyor mu?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC
ABONE OL

Koronavirüs: İsveç'in 'sürü bağışıklığı stratejisi' işe yarıyor mu?

Avrupa'nın birçok ülkesinde koronavirüsle mücadele için sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanırken yalnızca bir ülkede hayat normale yakın seyrediyor: İsveç. Hükümet tam olarak adlandırmasa da İsveç'in 'sürü bağışıklığı' stratejisi izlediğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla. BBCmuhabiri Gabriel Gatehouse, Newsnight programı için İsveç'e gitti ve ülkenin koronavirüs stratejisinin işe yarayıp yaramadığını araştırdı.

Koronavirüs: İsveç'in 'sürü bağışıklığı stratejisi' işe yarıyor mu?
BBC TÜRKÇE

https://www.youtube.com/watch?v=64YqHeWhhsc

İsveç hükümeti, koronavirüsle mücadelede hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinden farklı bir strateji izliyor. Ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor; restoranların ve barların gerekli hijyen kurallarına uymaları koşuluyla açık kalabileceklerini açıklanırken, okullar da tatil edilmedi. Hükümet tam olarak adlandırmasa da İsveç'in 'sürü bağışıklığı' stratejisi izlediğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla.

Ülkedeki can kayıpları artarken, 22 İsveçli bilim insanı hükümete bir mektupla çağrıda bulunarak, stratejisini gözden geçirmesini istedi.

Stratejinin mimarı Epidemiyolojist Anders Tegnell ise ölümlerin yarısının yaşlıların kaldığı bakımevlerinde gerçekleştiğini, bir yıl sonra ülkesindeki ölüm oranının diğer ülkelerle aynı seviyede olacağını savunuyor.

BBC'nin uluslararası muhabiri Gabriel Gatehouse, Newsnight programı için İsveç'e gitti ve ülkenin koronavirüs stratejisinin işe yarayıp yaramadığını araştırdı.

  • İsveç Başbakanı Lofven'den koronavirüs itirafı: Hazırlıksız yakalandık
  • Koronavirüsle mücadelede 'İsveç modeli' işe yarar mı?
- BBC
  • BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
  • TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
  • HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
  • COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
  • SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
  • KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
  • PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Guardian: İngiltere'de bakanlar olası bir koronavirüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldı
BBCGuardian: İngiltere'de bakanlar olası bir koronavirüs ...
Koronavirüsle mücadele eden paramedikler anlatıyor: 'Virüsü ailemize götürmekten korkuyoruz'
BBCKoronavirüsle mücadele eden paramedikler anlatıyor: ...
Koronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlar anlatıyor: Aşının bulunmasında küçük de olsa rolüm olsun istedim
BBCKoronavirüs aşısı için gönüllü denek olanlar ...
Koronavirüs - Ramazan: Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri neler, Türkiye hangi önlemleri aldı?
BBCKoronavirüs - Ramazan: Dünya Sağlık Örgütü'nün ...
Kahvenin sağlığa etkileri: 'Filtre kahve ömrü uzatıyor, Türk kahvesi kalp hastalığı riskini artırıyor'
BBCKahvenin sağlığa etkileri: 'Filtre kahve ömrü ...
Koronavirüs: Dört kardeş, babalarını telefonda şarkılar söyleyerek ölüme uğurladı: 30 saatlik veda
BBCKoronavirüs: Dört kardeş, babalarını telefonda ...
Koronavirüs ve karantina psikolojisi: Çocukları nasıl etkiliyor?
BBCKoronavirüs ve karantina psikolojisi: Çocukları nasıl ...
İtalya'da salgın döneminde ev içi şiddetle mücadele: Cep telefonu uygulaması ve eczanelerle destek
BBCİtalya'da salgın döneminde ev içi şiddetle mücadele: ...
Normalleşme süreci: Koronavirüs salgınında alınan önlemler ne zaman ve nasıl kaldırılmalı?
BBCNormalleşme süreci: Koronavirüs salgınında alınan ...
Hindistan'da bir saldırgan 6 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti, 'tanınmamak için' gözlerini yaralayıp kaçtı
BBCHindistan'da bir saldırgan 6 yaşındaki kız çocuğuna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X