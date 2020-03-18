Koronavirüs: İtalya'da iyileşenler ve doktorlardan çağrı: Evlerinizde kalın

Koronavirüs salgınında 2.000'e yakın kişinin öldüğü İtalya'da, sağlık görevlileri ve virüse yakalanıp iyileşenlerin ortak mesajı, "evlerinizden çok gerekmedikçe çıkmayın" şeklinde.

İtalya'da 21 Şubat'taki ilk ölümün ardından dün ölü sayısı 1809'a, toplam vaka sayısı da 24 bin 747'a ulaştı. Özellikle virüsün en yaygın olduğu kuzey bölgelerdeki yüksek bilanço, başta yoğun bakım üniteleri olmak üzere hastanelerin kapasitesinin zorlanmasına neden oluyor.

Kuzey bölgeleri, virüsün yayılmasını yavaşlatabilmek için bir hafta önce karantina altına alınmış, bu karantina önlemleri geçen Salı gününden itibaren de ülke genelinde uygulanmaya başlamıştı. Uzmanlar, karantinanın etkisini 2 haftadan önce göstermesinin beklenmediğini belirtiyor.

Dün açıklanan son veriler, İtalya genelindeki vakaların 13 bin 272'sinin ve ölümlerin 1218'inin kuzeydeki Lombardia bölgesinden olduğunu gösteriyor.

Koronavirüsün en ağır sonuçlara yol açtığı Lombardia bölgesinde görev yapan ve bazıları kendileri de virüse yakalanan doktorlar, virüsün bireysel etkilerini ve sağlık sistemine yükünü anlattı.

"Nefes alıyordum ama oksijen girmiyordu"

Bergamo kentinde görev yapan ve kendisi de virüsü kaptıktan sonra iyileşen 53 yaşındaki Doktor Angelo Vavassori, La Repubblica gazetesine konuştu:

"Nefes alamamaya başladığımda, karımı ve 4 çocuğumu bir daha görememekten korktum. O zamana kadar, koronavirüs bulaşan başkalarını tedavi ediyordum. Hastalarımın öldüğünü gördüm, virüsün ne kadar agresif olduğunu biliyorum. Bu yüzden, benim için de veda zamanının geldiğini düşündüm."

"Nefes darlığı, soluğunuzu tamamen kesiyor. Nefes alıyordum ama oksijen girmiyordu" diyen Vavassori, tedavi için, kask şeklindeki bir solunum cihazına bağlandığını anlattı ve şöyle devam etti:

"Solunum kaskında sağır edici bir ses duyuluyor, oksijen akışı sıcak hissediliyor. Terliyorsunuz ve boğulma hissi yaşıyorsunuz. Sonra ise yavaş yavaş nefes alabildiğinizi hissediyorsunuz."

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Vavassori, İtalyanlara şöyle seslendi:

"Korkunun sizi paralize etmesine izin vermeyin. Ama benim endişem şu: Doktorlar ve hemşireler bitkin durumda ve mücadelenin daha uzun süreceğini de biliyoruz. Herkesten bize yardım etmek için evlerinde kalmalarını istiyorum"

"İzolasyon dramatik değil ve zaruri"

Lombardia bölge yönetimine bağlı Bergamo Sağlık Koruma Kuruluşu salgın hastalıklar servisi sorumlusu Alberto Zucchi de koronavirüs kaptıktan sonra iyileşenlerden. Yerel gazete Eco di Bergamo'ya konuşan 59 yaşındaki Zucchi, kendisinin hastalığı nispeten hafif atlattığını, bu yüzden hastanede değil evde, gerekli önlemleri alarak tedavi gördüğünü anlattı.

Zucchi, boğaz ağrısı ve bitkinlik haliyle baş gösteren hastalığın ateş ve geceleri uyumasını engelleyen öksürüklerle sürdüğünü söyledi. Zucchi, İtalya'da ve birçok ülkede alınmaya başlanan önlemlerle insanlar arası fiziksel temasın azaltılması çabalarını da şöyle değerlendirdi:

"Sosyal izolasyonun, salgın eğrisini yavaşlatabilecek tek yanıt olduğunu düşünüyorum. Televizyon, telefonlar ve internet sayesinde yine de sosyal bir yaşam sürdürülebilir. İzole olmak o kadar da dramatik değil. Üstelik şu anda zaruri."

"Oğluma iki haftadır sarılamıyorum"

Yine Lombardia bölgesinde yer alan Cremona Hastanesi'nde görevli doktor Federica Pezzetti de, aynı şekilde evden çıkmama çağrısı yaptı. La Repubblica'ya konuşan 37 yaşındaki Doktor Pezzetti, "burada çalışanların yaşadıklarının insani yanını anlatarak insanları önlem almaya ve evlerinden çıkmamaya ikna etmeyi umduğunu" söyledi.

7 yaşında bir oğlu olduğunu ve hastalık riski nedeniyle 2 haftadır oğluna yaklaşamadığını anlatan Pezzetti şöyle konuştu:

"Biz doktor anneler için en zor şeylerden biri çocuklarımıza sarılamıyor oluşumuz. Birçoğumuz çöküş yaşamaya başlıyor, psikologlara ihtiyacımız var."

Evde kendisini eşi ve oğlundan izole etmeye çalıştığını, yemeklerini tek başına yiyip ayrı yatakta uyuduğunu anlatan doktor, "Tüm bunlar bittiğinde ilk ne yapacaksınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Oğluma ve kocama bir gün boyunca sarılacağım. Tam bir gün! Sonra da divana oturup rahatlayacağım, şimdi çok uzak görünen o eski günlerdeki gibi."