Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı

https://www.youtube.com/watch?v=YKtDhFNzWdk&t=2s

10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, "1 mesajımız var" adında bir video ile Türkiye kamuoyuna seslendi.

BBC Türkçe, videonun hazırlanması için ön ayak olan ve kendisi de Bergamo'da yaşayan Psikolog Beyza Uskan ile konuştu.

Videonun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz

BBC

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