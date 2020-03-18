Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBBC
ABONE OL

Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı

10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, "1 mesajımız var" adında bir video ile Türkiye kamuoyuna seslendi. Ülkenin kuzeyindeki Bergamo'da yaşayan Psikolog Beyza Uskan BBC'ye konuştu.

Koronavirüs: İtalya'da karantinadaki Türklerden 'evde kalın' mesajı
BBC TÜRKÇE

https://www.youtube.com/watch?v=YKtDhFNzWdk&t=2s

10 Mart tarihinde karantina altına alınan İtalya'da öğrenci ve çalışan olarak bulunan bir grup Türk, "1 mesajımız var" adında bir video ile Türkiye kamuoyuna seslendi.

BBC Türkçe, videonun hazırlanması için ön ayak olan ve kendisi de Bergamo'da yaşayan Psikolog Beyza Uskan ile konuştu.

  • Videonun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz
- BBC
  • BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
  • TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
  • HÜKÜMET TAVSİYESİ NE? - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsten korunma tavsiyeleri
  • COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler
  • SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ? - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
  • KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
  • PANDEMİ NEDİR? - Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler?
  • Avrupa'da koronavirüs tedbirleri: İspanya ve Fransa'da ordu devreye giriyor
  • Neden sabun, koronavirüse karşı el jelinden daha etkili?
  • Bir kişi, koronavirüse ikinci kez yakalanabilir mi?
  • Koronavirüs: Kim hangi ekonomik tedbiri alıyor, önlemler işe yarayacak mı?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüs: Türkiye'de ve dünyada son durum ne?
BBCKoronavirüs: Türkiye'de ve dünyada son durum ne?
Kız arkadaşını darp ettiğini söylediği kişiye müdahale ederken öldüren Kadir Şeker'in 18 yıla kadar hapsi istendi
BBCKız arkadaşını darp ettiğini söylediği kişiye ...
ABD Başkanlık seçimi - Demokratların adaylık yarışında Joe Biden önde
BBCABD Başkanlık seçimi - Demokratların adaylık ...
Koronavirüs: Sağlık sorunu olanlar için öneriler
BBCKoronavirüs: Sağlık sorunu olanlar için öneriler
Koronavirüs: Amazon, ABD'de karantina sebebiyle artan alışveriş taleplerini karşılamak için 100 bin yeni eleman alıyor
BBCKoronavirüs: Amazon, ABD'de karantina sebebiyle artan ...
Koronavirüs: ABD Başkanı Trump, salgının tüm yaz sürebileceğini söyledi
BBCKoronavirüs: ABD Başkanı Trump, salgının tüm yaz ...
Koronavirüs: İnsanlar üzerinde ilk aşı denemesi ABD'de yapıldı
BBCKoronavirüs: İnsanlar üzerinde ilk aşı denemesi ...
Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi?
BBCKoronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez ...
Avrupa'da Corona Virüse SERT ÖNLEMLER! Fransa ve İsviçre'de ordu devreye giriyor!
BBCAvrupa'da koronavirüse karşı önlemler sertleşiyor
Koronavirüs - Louis Vuitton'un sahibi olan şirket parfüm fabrikalarında el temizleme jeli üretecek
BBCKoronavirüs - Louis Vuitton'un sahibi olan şirket ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X