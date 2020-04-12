Koronavirüs: İtalya'da mafya 'salgını nüfuzunu artırmak için kullanıyor, yoksullara gıda dağıtıyor'

Sicilya'da bir dükkan önünde kuyrukta bekleyenler

İtalya'da mafya örgütlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan faydalanarak, gıda yardımı ya da faizsiz borç gibi yöntemlerle nüfuzunu artırmaya çalıştığı uyarıları geliyor.

Napoli merkezli mafya yapılanması Camorra ile ilgili araştırmaları ve "Gomorrah" kitabıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano, "Suç örgütleri, yardım yaparak sürece dahil oluyorlar" dedi.

Geçen hafta içinde, İtalya'daki Yabancı Basın Derneği'ne New York'tan video-konferansla bağlanan Saviano, suç örgütlerinin salgın döneminden nasıl faydalandığını şöyle açıkladı:

"Organize suç örgütleri şimdiden fakir mahallelerde gıda alışverişi işlerini hallediyor, borç veriyor. Tefeciler, muhtemelen klanların talimatıyla, faiz istememeye başladı. Buradaki strateji şu: Sonrasında bu insanlardan karşılık istemek, insanlara sahip olmak."

Saviano, mafya örgütlerinin bugün yaptıkları yardım karşılığında neler beklediklerini de, "Bu karşılık birçok farklı şekilde olabilir: Kaçaklara yardım etmek, bir şeyleri saklamak, oy vermek, paravan şirketlere aracılık etmek…" diye anlattı.

'Sorun sadece İtalya'nın güneyinde değil'

Roberto Saviano, bu durumun yalnızca Palermo, Napoli gibi geleneksel olarak mafyayla ilişkilendirilen kentlerde değil kuzeydeki Milano, Torino gibi kentlerin kenar mahallelerinde de yaşandığını söyledi.

"Mafya örgütlerinin beklediği şey bir kriz çıkması" diyen Saviano, Avrupa Birliği'nin İtalya'yı kriz anında yalnız bırakması halinde mafya yapılanmalarının bu krizden faydalanmasına olanak sağlanmış olacağını vurguladı.

Saviano, organize suç örgütlerinin Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinde de faal olduğunu hatırlattı ve bu durumdan tüm Avrupa'nın olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanı'ndan valiliklere yazı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, özellikle refah seviyesinin düşük olduğu güney bölgelerde karantina tedbirlerinin getirdiği ekonomik sıkıntıların isyan hareketlerine dönüşebileceği ve mafya yapılanmalarının bu huzursuzluktan faydalanabileceği belirtiliyor.

İtalyan hükümeti, salgın tedbirlerinin işletmelere ve vatandaşlara yükünü hafifletme amaçlı ekonomik destek paketleri hazırlasa da bu yardımlar açığı kapatmaya yeterli görülmüyor. Özellikle kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu güney bölgelerde "toplumsal bombanın patlaması" riskinden söz ediliyor.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de, "Mafya, artan yoksulluktan faydalanarak insanları örgüte katmak için harekete geçebilir" dedi.

Luciana Lamorgese, organize suç örgütlerinin toplumsal huzursuzluktan yararlanmasının önüne geçmek amacıyla valiliklere bir yönerge yolladı.

Lamorgese, "İşletmelerin ve iş dünyasının içinde bulunduğu sıkıntılara, ciddi gerilimler eklenebilir. Bu gerilimlerin yankısı, adi suçların canlanması, aşırılık yanlısı görüşlerin bir merkezde toplanması ya da suç örgütlerinin yeni ihtiyaçların yarattığı boşluklara yuvalanma fırsatı bulması riskleri şeklinde olabilir" dedi.

Bakan, ihtiyaç sahibi ailelerin ve işletmelerin ekonomik desteğe erişiminin dikkatle takip edilmesini istedi.

'Mafya için fırsata çevrilemeyecek kriz yok'

Mafya ve Terörle Mücadele Başsavcısı Federico Cafiero de Raho da geçen hafta La Repubblica gazetesinde yayımlanan mülakatında şu uyarılarda bulundu:

"Sağlık krizi aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir krizdir. Mafya örgütleri için fırsata çevrilemeyecek kriz yoktur."

Mafyanın krizi fırsata çevirmesine karşı bir uyarı da, 'Ndrangheta mafyasının merkezi konumundaki Calabria bölgesinden Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri'den geldi. Gratteri, bu dönemde devletin mafyayla mücadelede elde ettiği kazanımların kısmen kaybedilmesi riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Gratteri, mafya yapılanmalarının bugün yaptıkları yardımı hem kara para aklamak hem de gelecekte siyasi güç elde etmek için kullandıklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Mafyanın, özellikle de 'Ndrangheta'nın elitleri, bu operasyonları zenginleşmek amacıyla yapmıyor, destek ve güç kazanmak için yapıyor… Mafya babası için şu an yoksullara günde 30 euro vermek gelecekte altın gibi kıymetli olacak. Oy verme zamanı geldiğinde mafya babaları mahallelerden paket paket oy toplayacak."

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