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Koronavirüs: İtalya’da salgının merkez üssündeki hastanede bir gün

İtalya'da koronavirüs tanısının ilk kez konulduğu Lombardia bölgesindeki Lodi Hastanesi'ne BBC Newsnight programı için giren iki İtalyan film yapımcısı, burada çalışan doktorların bir gününü görüntüledi.

Koronavirüs: İtalya’da salgının merkez üssündeki hastanede bir gün
BBC TÜRKÇE

https://www.youtube.com/user/bbcturkce/videos

İtalya'da koronavirüs tanısının ilk kez konulduğu Lombardia bölgesindeki Lodi Hastanesi'ne BBC Newsnight programı için giren iki İtalyan film yapımcısı, burada çalışan doktorların bir gününü görüntüledi.

Lodi hastanesinin yoğun bakım servisinde çalışan doktorlardan biri, ilk vakadan sonra geçen süreyi "duygusal bir bombardıman" olarak tanımlıyor.

Lombardia, İtalya'da ilk karantina altına alınan ve en fazla can kaybının yaşandığı bölge.

Ülke çapında 100 doktor da virüs salgını ile mücadele ederken hayatını kaybetti.

İtalya'da 14 Nisan itibarıyla ölü sayısı, 20 bini aşmış durumda.

- BBC
  • BİLMENİZ GEREKENLER - Koronavirüs nedir?
  • TÜRKİYE'DE SON DURUM - Hangi önlemler alındı?
  • KORONAVİRÜS HARİTASI - Salgında son durum ne?
  • SON VERİLER NEREDE? - Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosu
  • BELİRTİLER - Koronavirüsten nasıl korunursunuz?
  • VÜCUDA ETKİLERİ - İnsan bedeninde ne değişimlere yol açıyor?
  • NASIL KORUNURSUNUZ? - Hangi önlemleri alabilirsiniz?
  • COVID-19 VE GERÇEKLER - Koronavirüs hakkında inanmamanız gereken hurafeler

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