Koronavirüs: Japonya'da mezuniyet töreninde diplomaları avatar robotlar aldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir üniversitenin mezuniyet töreninde koronavirüs önlemleri çerçevesinde öğrenciler diplomalarını, evlerinden kumanda ettikleri avatar robotlar aracılığıyla aldı.

Business Breakthrough Üniversitesi'nin bir otelde düzenlenen mezuniyet töreninde, cübbe ve kep giyen dört robotun baş kısmında öğrencilerin canlı görüntülerinin yer aldığı tabletler kullanıldı.

Mezunlar, törene Zoom video konferans uygulamasıyla katıldı.

https://www.facebook.com/bbcnewsturkceservisi/videos/255387072522898/

Rektörle hatıra fotoğrafı

Ana Holdings şirketi tarafından geliştirilen "Newme" adlı robotlar, diplomalarını aldıktan sonra rektör Omae Keniçi'yle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üniversite yetkilileri, bunun dünyada internet üzerinden yapılan ilk mezuniyet töreni olduğunu söylüyor.

Yetkililer, diğer üniversitelere de benzer törenler için esin kaynağı olmayı umduklarını belirtti.Japonya Başbakanı Şinzo Abe dün koronavirüs salgını nedeniyle 6 Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan etmişti.

Abe'nin bu kararı, vaka sayısının bir hafta içinde iki katına çıkabileceği uyarısı üzerine aldığı belirtiliyor. Japonya'da Salı akşamı itibariyle vaka sayısı 4.257, ölü sayısı da 93.