Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Koronavirüsle mücadelemiz sürerken okullar da yaklaşık bir aydır kapalı malum. Eğitim-öğretim 30 Nisan’a kadar uzaktan, online devam edecek. Tabii şimdilik böyle. Süreç ne gösterecek bilinmiyor, bir öngörüde bulunmak da çok zor. Okullar mayıs başında açılacak mı, yoksa bu sezon bir daha okula dönüş olmayacak mı? Belirsizlik sürerken velilerin aklını kurcalayan birtakım sorular var elbette. Özellikle de özel okul velilerinin...

Eğer bu sezon okula dönüş olmazsa özel okullara ödenen ücretler ne olacak? Sadece okul parası değil, yemek ve servis paraları da ayrı bir sorun. Bu sürecin en başında okul paraları mevzusunu gündeme getirmiş ve sektör temsilcilerine sormuştum. Veliler, eğitim alınmayan dönem için para iadesi talebinde bulunurken özel okul temsilcileri bunun mümkün olmadığını savunmuştu. Bu tartışmalar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da sorulmuş, Bakan Selçuk, "Özel okullar yapamadıkları her türlü eğitimi telafi edecekler" demişti.

Ne var ki koronavirüs vakaları hızla artarken sürecin uzayacağına dair beklentiler de belirlemeye başladı. Hal böyle olunca da bu tartışma devam ediyor. Özel okul+yemek+servis ücreti tartışması... Bir yanda online eğitimin gerçek eğitimi karşılamayacağını savunan ve öğrencilerin okula gitmediği dönem için para iadesi yapılmasını bekleyen veliler, diğer taraftan da bunun mümkün olmayacağını savunan özel öğretim kurumları... Geldiğimiz noktada son durumu araştırdım. Velinin hakları ne, yasalar ne diyor? Özel okul temsilcileri nasıl bir çözüm sunuyor?

İADE OLUR MU? OLURSA YÜZDE KAÇ?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, özel öğretim kurumları yönetmeliğindeki yasal düzenlemeyi şöyle anlattı:

"Yönetmelik diyor ki; Öğretim ücretinin toplamının yüzde 10’u ile öğrenim görülmeyen aylara ait kısım, toplam bedelden düşülür, veliye iade edilir. Örneğin yıllık ücreti 30 bin lira olan okulun 9 aylık eğitim süresinin 6 aylık bölümünde eğitim sunulmuşsa yüzde 10’luk cayma tazminatı olan 3 bin lira ile öğrencinin öğrenim gördüğü 3/2’lik kısım olan 20 bin lira yani toplamda 23 bin lira okula ödenir. Veliye 7 bin lira iade yapılmalı. Fakat pandemi mücbir sebeptir yani veli okula yüzde 10’luk kısmı da ödemek zorunda değildir. Öğretimin yarıda kesilmesi mücbir sebebe bağlı olduğundan dolayı okulun da velinin de karşılıklı tazminat hakkı olmaz."

"HİÇ DEĞİLSE YARISI VELİYE ÖDENMELİ"

Aydın Ağaoğlu, uzaktan verilen online eğitimin aynı kalitede olmadığını vurguluyor:

"Her ne kadar özel okullar online eğitim verse de normal eğitimin yerini tutmaz, aynı kalitede olamaz. Özel okullar, telafi eğitimini de gözeterek belli bir ücreti karşılıklı anlayış çerçevesinde veliye verilmeli. Yaşadığımız olağanüstü durum dikkate alınarak velinin gönlünü alacak bir jest yapılmalı. Servis ve yemek ücretlerine gelince... Öğrencinin okula gitmediği dönemde servis aracının amortisman gideri yok. Evet bir sözleşme var ama servisçinin gideri de yok. Yemek de aynı şekilde. Hiç değilse kalan dönem için servis ve yemeğin yüzde 50’si veliye ödenmeli. Aksi halde sebepsiz zenginleşmeye girer. Mutlaka orta yol bulunmalı."

Gelelim özel okullar cephesine... Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal’a ‘Ne olacak bu mevzu? Bu tartışmaları nasıl çözeceksiniz? Süreç uzarsa özel okullar telafiyi nasıl yapacak?’ diye sordum. Nurullah Dal’ın söylediklerini aktarmadan önce şunu söyleyeyim; Özel okullar velinin para iadesi beklentisine hiç de karşılık verecek gibi değil. Yani biz bu mevzuyu yaz boyunca daha çok tartışırız gibi...

ÖZEL OKULLAR: MAYISTA OKUL AÇILIR, TELAFİ EDERİZ

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, özel okulların yaz boyunca eksik kalan eğitimi tamamlayacağını söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklaması ortada. Buna rağmen bir tartışma körükleniyor. Özel okullar eksik kalan eğitimlerini yaz aylarında tamamlayacak mutlaka. Süreç devam ederken, şu zamanda bunları konuşmak çok anlamsız. Sadece bizde değil, dünyada da bu tartışma var. Milli Eğitim Bakanlığı, her okuldan taahhüt alacak, eksik eğitimin nasıl tamamlanacağına dair.”

Nurullah Dal, eksik eğitimin tamamlanması için yaz aylarını işaret etti. İyi de süreç uzarsa, yaz aylarında da karantina devam ederse telafi nasıl olacak? Bu soruma da şöyle yanıt verdi Nurullah Dal: "Mayıs ayında okulların tekrar açılacağını düşünüyoruz. Ardından da telafi eğitimine geçilecek."