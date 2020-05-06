AA

Vali Karaloğlu'na sosyal medyadan ulaşan damat Nedim Kütük (24),Kovid-19 nedeniyle düğünlerini iptal ettiklerini, nikah yapmak istediklerini ancak nişanlısının 19 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma yasağına takıldığını belirterek, "İki aydır nikahımızı yapamıyoruz. Kaymakamlığa gittim, emniyet müdürlüğüne gittik ama sonuç alamadık. Bize bu konuda yardım edin. Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim. Lütfen yardımcı olun. Yardım edin nikahımızı yapalım" çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre, genç çiftin çağrısına kayıtsız kalmayan Vali Karaloğlu, nikahının kıyılması için 19 yaşındaki Aslınur Gümüş'e 7 Mayıs'ta geçerli olmak üzere bir günlük sokağa çıkma izni verdi.

Kütük ve Gümüş, yarın Kepez Evlendirme Dairesinde kıyılacak nikahla dünyaevine girecek.

"VALİMİZİN YARDIMIYLA DÜNYAEVİNE GİRECEĞİZ"

Nedim Kütük, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle mart ayında yapılacak düğünlerini iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Nikah kıymak istediklerinde ise nişanlısının 19 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma yasağına takıldıklarını anlatan Kütük, "Vali beyin sosyal medyada yazdıklarıma döneceğinden ümitliydim. Çünkü, Sayın Valimiz herkesin sorununu çözüyor. Valimizin yardımıyla dünyaevine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

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