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Koronavirüs - Li Wenliang: Aralık'taki uyarısı sonrası susturulmak istenen ve kendisinde virüs çıkan Çinli doktor

Çin'deki koronavirüs vakaları ilk ortaya çıktığında, yetkililer salgınla ilgili haberlerin yayılmasını istemedi. Doktor Li Wenliang, virüsle ilgili olarak meslektaşlarını uyarmaya kalktığında, polisin susturma çabalarına maruz kaldı. Cumartesi günü ise kendisinde de virüs görüldüğünü açıkladı.

Koronavirüs - Li Wenliang: Aralık'taki uyarısı sonrası susturulmak istenen ve kendisinde virüs çıkan Çinli doktor
BBC TÜRKÇE

Ocak ayı başlarında Vuhan kentindeki yetkililer yeni bir koronavirüs türüyle ilgili haberlerin yayılmasını engellemeye çalışıyordu. Bir doktor bu konuda meslektaşlarını uyarmaya kalkıştığında polis de ona uyarıda bulundu. Bir ay sonra ise bir hastanedeki hasta ziyaretini sosyal medyada paylaştığında kahraman ilan edilmişti.

"Herkese merhaba, ben Li Wenliang, Vuhan Merkez Hastanesi'nde göz doktoruyum" diye başlıyordu paylaşım.

Dr. Li'nin başına gelenler, Vuhan'da koronovirüs vakalarının ilk görülmeye başladığı günlerde, bölge yetkililerinin yanlış yaklaşımlarına iyi bir örnekti.

SARS salgınına benzettiği ilk yedi vakayı Aralık ayında fark ettiğinde Dr. Li salgının merkez üssünde çalışıyordu. SARS 2003'te dünya çapında bir salgına yol açmış bir virüstü.

Yeni vakaların Vuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor, hastalar hastanede karantinada tutuluyordu.

30 Aralık'ta Dr. Li meslektaşlarıyla iletişim halinde olduğu bir sosyal medya grubuna salgınla ilgili bir mesaj göndermiş ve hastalığın bulaşmaması için koruyucu giysi giymelerini öneriyordu.

Dr. Li'nin bilmediği şey ise hastalığa yol açan koronavirüsün tamamen yeni bir tür olduğunun keşfedilmesiydi.

Dört gün sonra Kamu Güvenliği Departmanı'ndan yetkililer gelip bir mektup imzalamasını istediler. Mektup kendisini "toplum düzenini şiddetle sarsan yanlış iddialarda bulunmakla" suçluyordu.

"Sizi uyarıyoruz: Aynı küstahlık ve inatla bu yasadışı faaliyete devam ederseniz hakkınızda işlem yapılacaktır - anlaşıldı mı?" diye yazıyordu. Altında Dr. Li el yazısıyla "Anlaşıldı" diye yazmıştı.

Dr. Li, polisin "söylentiler yaymakla" suçlayıp haklarında soruşturma başlattığı sekiz kişiden biriydi. Ocak ayı sonunda Dr. Li, mektubun bir kopyasını Weibo'daki bloğunda yayınlayıp olanları anlatmıştı. Bu arada yetkililer ondan özür diledi, ama biraz geç olmuştu artık.

Ocak ayının ilk haftalarında Vuhan'daki yetkililer, virüsün ancak hayvanlarla temas halinde bulaşabileceğini iddia etmişti. Doktorları korumak üzere hiçbir rehber hazırlanmamıştı. Polislerin ziyaretinden bir hafta sonra Dr. Li, glokom hastalığı olan bir kadını tedavi ediyordu. Ama kadına koronovirüs bulaştığını bilmiyordu.

Weibo'daki bloğunda Dr. Li, 10 Ocak'ta öksürmeye başladığını, ertesi gün ateşlendiğini, iki gün sonra da hastanelik olduğunu anlatıyordu. Anne ve babası da hastalanıp hastaneye kaldırılmıştı.

10 gün sonra, 20 Ocak'ta Çinli yetkililer koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan etti.

Dr. Li, önce birkaç kez koronovirüs testi olduğunu ancak tümünün negatif çıktığını, kendisinde virüs bulunamadığını söyledi.

30 Ocak'taki blogunda ise "Bugün nükleik asit testi pozitif çıktı, ortalık sakinleşti, sonunda teşhis kondu" diye yazdı.

Sonunda da gözlerini belerten ve dilini sarkıtan bir köpek emojisi kullanmıştı.

Bu paylaşımı binlerce yorum ve destek mesajı aldı.

Yorum yazan bir kişi, "Dr. Li Wenliang bir kahraman" diyordu, onun başına gelenlerin ülkesi hakkında ne anlattığından endişe eder bir halde.

"Gelecekte doktorlar bulaşıcı bir hastalığın belirtilerini gördüğünde erken uyarıda bulunma konusunda temkinli olacak", "Daha güvenli bir kamu sağlığı uygulaması için on milyonlarca Li Wenliang'a ihtiyaç var" diye yazıyordu.

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