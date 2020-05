Koronavirüs, lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkiledi - İSTANBUL

AA

Lösemi ile savaşan çocuklar ve aileleri, bir yandan da tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün olumsuz etkileriyle mücadele ediyor. Türkiye genelindeki 40 binden fazla kayıtlı kanser hastası ve ailelerine destek veren LÖSEV de bu süreçte lösemili çocukları yalnız bırakmıyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelerin yanında olan LÖSEV, ramazan ayının gelmesiyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolileri ulaştırıyor.Vakfın ramazan çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön, ailelerle çocuklarına kanser teşhisi konulduğu andan itibaren tanıştıklarını, hayatların tüm dönemlerinde onların yanında olduklarını söyledi.Koronavirüs sürecinden kanser hastası çocuklar ve ailelerinin herkesten çok etkilendiğini ifade eden Ön, çocukların aldıkları kemoterapi ilaçları nedeniyle bağışıklık sistemlerinin düşük olduğuna dikkati çekti.Kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerinin koronavirüs döneminde yaşadıkları sorunları anlatan Ön, şöyle konuştu:"Kanser hastası çocuklarımız, kısa süreli takarken bile sıkıldığımız maskeyi yıllardır takmak zorunda. Onları bir grip mikropu bile rahatsız ederken, şimdi koronavirüsle mücadele ediyorlar. Korona döneminde kanser hastası çocuklarımız olumsuz etkilendiler ve süren tedavileri için hastaneye gidemediler. Ekonomik anlamda bu süreçten tüm ülkemiz etkileniyor ama kayıtlı hastalarımızın yüzde 87'si asgari ücretin altında gelir sahibi aileler olduğu için, bu süreçte gelirlerini de kaybettiler."- "Ailelerle iletişim sürdü"Vakıf olarak koronavirüs sürecinde ailelere hijyen paketleri ve maske ulaştırdıklarını anlatan Ön, ailelerle sosyal medya üzerinden tüm iletişimlerini sürdürdüklerini dile getirdi.Ailelerin kendilerine direkt ulaştıkları 7/24 açık sosyal medya hattı olduğunu vurgulayan Zuhal Ön, buradan taleplerini ulaştıran ailelere sosyal hizmet biriminde sorumlu kişilerin yardım ulaştırdığını kaydetti.Ramazan dolayısıyla vakfın ailelere kuru gıda, oyuncak, giyim eşyasından oluşan paketleri ulaştırdığını belirten Ön, "Ramazan ayında özellikle virüs salgını olduğu için çocukların sağlıklı beslenmeleri önemli olduğundan ek gönderimleri fazlalaştırdık. Ramazanda ailelerimizin evlerine et girebilmesiyle ilgili güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Ramazan kampanyamızı duyurduk. Her türlü bağış, fitre ve zekatla ilgili bağışlarımızda 'Önce çocuklar iyileşsin' diyoruz." ifadelerini kullandı.Lösemili çocukların tedavileri ilerleyip biraz iyileştiklerinde aileleri LÖSEV'in atölyelerine davet ettiklerini de anlatan Zuhal Ön, sözlerini şöyle sürdürdü:"Halk Eğitim Merkezlerinden gelen eğitmenler, haftanın 3-4 günü annelere dikiş, nakış, boyama, çizim alanlarındaki teknikleri öğretiyor. Ayrıca okuma yazma kursları da veriyoruz. Çocuklar, gençler, eşler arası iletişim ve hijyene dikkat, sağlıklı beslenme gibi konularda uzmanlarla her gün farklı bir alanda eğitim veriyoruz. Annelerimizden iyi yaptıkları bir şeyde kendilerinin de sunum yapmasını istiyoruz. Amacımız, çocuğu kanser tedavisi gören annelerimizi biraz daha sosyalleştirmek. Onları daha kendine güvenen anneler haline getirebilmeyi önemsiyoruz. Anneler ne kadar güçlü olursa, çocuklar ve aileler de o kadar dirençli ve güçlü oluyorlar. "- "Yardım kolilerinde oyuncak da olacak"Ramazan ayında yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığını kaydeden Ön, herkesin bu ayda en çok ihtiyacı olan kişiye yardım yapmak istediğini hatırlattı.Fitre ve zekatları vakfa kayıtlı ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için kullandıklarını anlatan Ön, "Onlar yüzde 87'si asgari ücretin altında gelir düzeyine sahip. Yüzde 11'inin hiçbir geliri yok. Gıda, fitre ve zekat bağışları tam anlamıyla ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor." diye konuştu.Ön, bu yıl Ramazan Bayramı'nda koronavirüs nedeniyle kanser hastası çocukları hastanede ziyaret edemeyeceklerini ancak her kolinin içine oyuncak koyacaklarını sözlerine ekledi.